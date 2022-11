Glasovi, ki so prišli po pošti rahlo spremenili sestavo mestnih svetov

Volilna udeležba je po zadnjih podatkih znašala 41,2 odstotka. V drugi krog sta se prebila aktualni župan Saša Arsenovič (nestrankarski) in nekdanji župan Franc Kangler (NLS). Za prvega je glasovalo 13.120 volivcev, za drugega pa 9104.

V Mestni občini Maribor je medtem po vnosu podatkov o preferenčnih glasovih prišlo do spremembe v sestavi mestnega sveta. Mandat mestnega svetnika NSi je namreč dobil Zdravko Luketič , ki je zbral 111 preferenčnih glasov in tako prehitel dva pred njim na kandidatni listi NSi, tudi županskega kandidata Bernarda Memona .

Saša Arsenovič in Franc Kangler

SLS, ki ji je sprva kazalo na dva mandata, je prejela enega. Po enega svetnika bodo imele še Stranka za delovna mesta, Lista za Celje in NSi. Aktualni župan Bojan Šrot (Celjska županova lista) je po zadnjih podatkih prejel dve desetinki večjo podporo, in sicer 46,9-odstotno, Matija Kovač , ki kandidira s podpisi volivcev, pa dve desetinki manjšo (33,1 odstotka).

V Celju se je po preštetju vseh glasovnic spremenilo število mandatov Gibanja Svoboda in SLS. Celjska županova lista je dobila devet mandatov, Gibanje Svoboda, ki mu je sprva kazalo na sedem mandatov, pa osem. SDS je dobila pet mestnih svetnikov, SD tri, po dva mandata sta dobili Levica in Vesna ter Celjska neodvisna lista.

V Kranju tudi po preštetih vseh glasovih ni večjih sprememb. Kot so pojasnili na občinski volilni komisiji, je po pošti prišlo 33 glasovnic. Županskemu kandidatu Matjažu Rakovcu (SD) se je podpora dvignila za stotinko odstotne točke na 48,23 odstotka glasov. Pri njegovem protikandidatu v drugem krogu Ivu Bajcu (SDS, NSi, SLS in Zeleni) je podpora ostala nespremenjena pri 19,5 odstotka. Glasovi po pošti, ki so dvignili volilno udeležbo z 42,15 na 42,24 odstotka, niso spremenili sestave kranjskega mestnega sveta.