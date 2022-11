Golob z županskim kandidatom Flisom: 'Želimo imeti še eno močno prestolnico'

"Želimo imeti še eno močno prestolnico v Sloveniji in Maribor je tisti, ki si to zasluži," je po delovnem obisku v Mariboru, kjer je potekal kongres stranke, poudaril premier Robert Golob. Dejal je, da se je današnjega kongresa udeležilo vseh 41 poslancev in vsi ministri Gibanja Svoboda, s čimer so dali jasno sporočilo, da vlada in poslanci stojijo za Mariborom in da bodo mestu pomagali.

"Vsak ambiciozen projekt potrebuje podporo vlade. Danes smo tukaj zato, da damo javno podporo projektom, ki posegajo na vsa najpomembnejša področja – na področje sociale, gospodarstva in infrastrukture," je še izpostavil Golob.

Strankarske, vladne in premierjeve podpore je bil vesel županski kandidat Vojko Flis, ki meni, da delijo isto vizijo razvoja mesta. "Vizija vsebuje zelo konkretne projekte, recimo pametno vas za starostnike pod Pohorjem, južno in zahodno obvoznico. Prepričan sem, da je dovolj denarja v državi, da zgradimo tudi zdravstveno postajo Tezno, ki jo Mariborčani že zelo težko pričakujemo. To so konkretni projekti, ki jih lahko uresničimo le s pomočjo države," je dejal.

Na ravni mesta vidijo velike mestne četrti, predvsem na desni strani Drave, ki potrebujejo svoja središča in s tem prostore za kulturne dogodke, obnovljene športne objekte, zelene površine za kakovostno preživljanje prostega časa, je nadaljeval Flis in izpostavil tudi zavezo po učinkoviti povezavi med univerzo in gospodarstvom, kar bo mestu dalo nov zagon.