Grebla zavrnilo upravno sodišče, brez mestnega sveta tudi njegova lista

13 pritožb je na upravno sodišče naslovila stranka Zavedno Koper, na čelu s Patrikom Greblom, potem ko jim je občinska volilna ni potrdila kandidature na volitvah. "To so volitve v organe lokalne politike in vsaka taka odločitev po našem mnenju ni nenaključna," je po zavrnitvi kandidature dejal Greblo. Sedaj je odločitev o zavrnitvi potrdilo tudi upravno sodišče, ki je v vseh zahtevkih zavrnilo pritožbo.

"Zaradi tega, ker lista ni izpolnjevala zakonskih pogojev," je povedal Miloš Senčur, vodja koprske občinske volilne komisije. Napak naj bi bilo več, glavna težava pa je pomanjkanje tajnega glasovanja za potrditev kandidatov znotraj stranke, "kjer so očitno spregledali, da zakon veleva tajno določanje kandidatov, oni pa seveda v statutu nimajo takšnega postopka".

Ne le Greblo kot kandidat za župana, iz bitke je izpadla tudi lista za mestni svet, katere nosilec je bil. Poleg njega pa še številna ugledna imena, kot so Katja Pegan, direktorica koprskega gledališča, Dimitrij Piciga nekdanji izvršni direktor DUTB in predsednik uprave Hita, Mara Cotič, dekanja koprske pedagoške fakultete, Marko Filli, nekdanji direktor RTV Slovenija, pevka Tinkara Kovač, Doran Marušič, nekdanji minister za zdravje in Rado Pišot, direktor Znanstveno raziskovalnega središča Koper.