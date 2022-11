Imajo volivci dovolj? Tretje volitve letos zaznamuje nizka udeležba

Zaprla so se volišča na že tretjih volitvah letos. Tokrat smo izbirali župane in druge predstavnike kar 212 slovenskih občin. V 51 občinah je bil izid jasen že pred nedeljo, saj je bil kandidat le eden. Največ pozornosti je usmerjene v Ljubljano, Maribor in Koper. Volilna udeležba je bila sicer nizka, do 16. ure je glasovala le tretjina upravičencev. Komu so volivci izkazali zaupanje?

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 19:31 Ptujčani naj bi po napovedih množično podprli sedanjo županjo Na Ptuju je bilo kandidatov kar osem, ankete so županji Nuški Gajšek napovedovale gladko zmago v prvem krogu. icon-clock 19:30 Do zaprtja volišč 99 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka v soboto do danes do 19. ure, ko so se zaprla volišča, prejela 99 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Od tega inšpektorat za notranje zadeve obravnava 32 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka, je objavilo ministrstvo za notranje zadeve. icon-clock 19:18 Ali Celjani še zaupajo Bojanu Šrotu? Bojan Šrot je bil prvič izvoljen že leta 1998. Je župan z najdaljšim stažem v kateri od slovenskih mestnih občin in pričakuje, da ga bo podaljšal še za en mandat. Na volitvah je imel štiri izzivalce. icon-clock 19:16 V 51 občinah že znani novoizvoljeni župani PREBERI ŠE Volišča so se zaprla, 51 občin že ima zmagovalca icon-clock 19:14 Janša: Lokalne volitve so pomembne Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša pa je svoj glas oddal malo pred poldnevom na Šentilju. Kot pravi, so lokalne volitve zelo pomembne, saj v veliki meri odločajo o življenju ljudi, političnim strankam pa tudi pokažejo, kakšno zaupanje imajo med volivci. Prikaži vse