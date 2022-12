Izzivi lokalnih medijev: pomanjkanje finančnih virov in politični pritiski

Glavni vzrok nazadovanja medijske svobode v Sloveniji so pritiski politike, je tedaj za RTV Slovenija pojasnil Pavol Szalai , vodja oddelka za Evropsko unijo in Balkan pri organizaciji Novinarji brez meja. Pri vseh petih političnih dejavnikih se je Slovenija uvrstila niže kot pri večini drugih. " To se je kazalo v verbalnih napadih predstavnikov vlade na novinarje, s premierjem Janšo na čelu. Vlada ni prikrivala, da želi prevzeti nadzor nad javnimi mediji s financiranjem in imenovanjem nadzornih teles."

Svoboda medijev in novinarjev je ključna za demokratičen politični proces. Da so razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe, je letos pokazal tudi indeks svobode medijev po svetu, ki je Slovenijo uvrstil na 54. mesto, kar je najslabša uvrstitev, odkar organizacija Novinarji brez meja pripravlja indeks. Od lanskega leta je slovenska svoboda medijev zdrsnila za 18 mest in se uvrstila v kategorijo "problematičnih" držav.

Slovenija se je najslabše odrezala v ekonomskem kontekstu. " Tu lahko omenimo ustavitev financiranja STA-ja, netransparentno in nepravično deljenje državnih sredstev za oglaševanje in medije ter premajhen nadzor nad lastniki medijev, zaradi česar lahko lastniki zasebnih medijev pritiskajo na novinarje. V Sloveniji so še druge težave, denimo tožbe SLAPP, ki so se zelo razširile. V prvem leti vlade Janeza Janše smo spremljali fizične napade in ustrahovanja novinarjev na protestih, ki so jih izzvali njegovi verbalni napadi ," je še dejal.

V lokalnih medijih pritiski oglaševalcev in lokalne politike

Pri lokalnih medijih večina težav izvira iz pomanjkanja finančnih in drugih virov ter političnih pritiskov, ki so jim izpostavljeni. "Velika težava, ki jo opažamo v slovenskem lokalnem medijskem okolju, je naraščajoča koncentracija medijskega lastništva, kar odpira dodatna vprašanja pluralnosti lokalnih medijev," so opozorili avtorji raziskave Lokalni mediji za boljšo družbo, mednarodnega projekta štirih novinarskih organizacij iz Hrvaške, Srbije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine.

Namen projekta je bil graditi zaupanje v lokalne medije in okrepiti njihov položaj, sodelujoči pa so ga izvajali od januarja do marca ob podpori britanskega veleposlaništva v Zagrebu. K sodelovanju pri projektu so novinarske organizacije povabile raziskovalke medijskih vsebin ter urednike in urednice lokalnih medijev, ki so jih izbrali za vsebinsko analizo. Vzorec je sestavljalo pet lokalnih medijev iz različnih regij vsake izmed štirih držav, skupaj 20 medijev. V Sloveniji so izbrali Dolenjski list, Gorenjski glas, Lokalec.si, Novi tednik in Primorske novice. Vsi povabljeni uredniki so privolili v poglobljen intervju, ki je bil drugi sestavni del analize. Analizo slovenskega lokalnega medijskega okolja, vključno z intervjuji, je opravila asistentka na Mirovnem inštitutu Tjaša Turnšek.

Ugotovitve analize kažejo, da je glavni namen in cilj lokalnih medijev zagotavljanje relevantnih informacij v lokalnem okolju, glavni izzivi teh medijev pa so zmanjševanje števila bralcev in prodaje tiskanih različic. Poleg tega bi mediji lahko več poročali o bolj raznolikih temah, pomembnih za lokalno skupnost. Pozitivne smernice so opazili pri avtorstvu člankov, saj je imelo 40 odstotkov člankov izvirno avtorstvo, 20 odstotkov jih je prevzetih iz Slovenske tiskovne agencije. So pa kritično ovrednotili odstotek senzacionalističnih naslovov in takih, ki so vaba za klike; v analizi so jih namreč zaznali 27 odstotkov. Čeprav so uredniki kot zelo pomembne ocenili teme demokracije in/ali človekovih pravic, so mediji te teme obravnavali v zgolj petih odstotkih analiziranih člankov, ugotavlja analiza. Podatki razkrivajo tudi visok odstotek člankov, ki obravnavajo črno kroniko in kriminal, in pomanjkanje virov informacij. Velika težava, kot že omenjeno, je naraščajoča koncentracija medijskega lastništva.

Kot je Turnškova pojasnila za 24ur.com, so vsi mediji, ki so jih vključili v raziskavo, v zasebni lasti. Trije od njih so preko lastništva povezanih podjetij del medijske skupine Media24 (Dolenjski list, Novi tednik, Primorske novice), Gorenjski glas je v lasti sedanjih in nekdanjih zaposlenih, zlasti novinarjev časnika, kar ocenjujejo kot primer dobre prakse na tem področju.

V sklopu raziskave so ugotovili, da se pritisk največkrat izvaja na dveh ravneh – od oglaševalcev, ki so običajno lokalna ali regionalna podjetja, in od lokalne politike. "Ker je obstoj lokalnih medijev v precejšnji meri odvisen od oglaševalskega denarja, se pritisk izvaja od podjetij, ki oglašujejo v mediju, preko marketinških služb medijev na novinarke in novinarje. To v praksi pomeni, da prihaja do konflikta med marketinškimi službami in novinarji, kako in na kakšen način (ne)kritično poročati o problematiki, ki posredno ali neposredno zadeva oglaševalca. Zgodba, ki bi jo novinar morebiti želel predstaviti, lahko torej vpliva na priliv oglaševalskega denarja in se zanjo iz prej omenjenih razlogov ne odloči ali pa vzpostavi notranje mehanizme samocenzure. Vpliv lokalne oblasti oz. politike se prav tako izvaja preko oglaševanja ali individualni ravni, v smislu konkretnega zgražanja nad novinarskimi prispevki, kar pri določenih novinarjih vpliva na način poročanja v prihodnje. Lokalni vpliv politike se izvaja tudi s pomočjo kapitala in poskusa vstopa v samo lastništvo medijev," je pojasnila.