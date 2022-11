Javno mnenje: Arsenovič brez težav do drugega mandata

Volivci prihodnjemu županu tudi večinsko sporočajo, da mora biti mesto v prvi vrsti prijazno meščanom (50,7), na drugem in tretjem mestu (z bistveno nižjim odstotkom) pa menijo, da bi moralo biti trajnostno in ekološko naravnano mesto (14,4) oziroma poslovno atraktivno okolje (12,2).

Sicer pa so anketirancem postavili še nekaj vprašanj, povezanih z Mariborom. Ta so pokazala, da je skoraj dve tretjini meščanov naklonjenih načrtom aktualnega župana, da Koroška cesta ostane izključno cona za pešce (65,2 odstotka), prav tako tudi načrtom, da bi Slomškov trg preuredili v park brez avtomobilov (63).

Kot ob tem poudarjajo v Večeru , to predstavlja izziv predvsem za vodilnega v anketi Arsenoviča, saj bi lahko veliko njegovih podpornikov ostalo doma v prepričanju, da je že zmagovalec drugega kroga.

Telefonska anketa, ki jo je med 26. in 28. novembrom na vzorcu 540 ljudi za omenjena časnika izvedla Ninamedia, za drugi krog napoveduje zgolj 39-odstotno udeležbo, medtem ko kar 44 odstotkov vprašanih še ni vedelo, ali bodo odšli na volišče. Udeležba v prvem krogu je bila v Mariboru sicer 41,21-odstotna.

Ob tem so anketiranci menili, da je mestna oblast premalo ambiciozna pri privabljanju investitorjev (59,6). Glede prihodnost mladih v Mariboru je javno mnenje jasno - meščani si želijo več delovnih mest, a takih, ki so namenjena poklicem prihodnosti (41,9), ugodnejše cene lastniških in najemniških stanovanj pa želi 26,3 odstotka vprašanih, še dodaja anketa.

Arsenovič na svojih drugih županskih volitvah kandidira kot nestrankarski kandidat s podpisi volivcev, Kangler pa je kandidat NLS. V prvem krogu je kandidiralo kar 15 kandidatov, ki pa se pred drugim ne želijo javno opredeljevati o tem, koga bodo podprli, podobno pa velja tudi za večino strank in list. Kanglerja je sicer že podprla SDS, danes je enako v korist Arsenoviča storila SD, medtem ko se Gibanje Svoboda kot druga največja lista z enajstimi svetniki doslej ni odločilo za podporo nikomur.