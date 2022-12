K izidom bodo prišteli še glasove, prispele po pošti

Nedeljski drugi krog lokalnih volitev je sicer prinesel župana še v 47 od skupno 212 občin, od tega šestih mestnih. Maribor bo tako še naprej vodil Saša Arsenovič , Kranj pa Matjaž Rakovec . Celje bo po 24 letih dobilo novega župana, in sicer Matijo Kovača , sprememba je tudi na čelu Nove Gorice, vodil jo bo Samo Turel . Novi župan Murske Sobote je Damjan Anželj , Krškega pa Janez Kerin . Večina občin pa je župane dobila že v prvem krogu pred 14 dnevi, ko so bili izvoljeni tudi občinski sveti.

Z nedeljskim drugim krogom županskih volitev se v Sloveniji končuje super volilno leto, v katerem so se volivci na volišča odpravili kar šestkrat. Tako je Slovenija dobila novo vlado, novo predsednico republike, novi sestavi državnega zbora in državnega sveta ter nova vodstva lokalnih skupnosti.

Volivci so se pred tednom dni na referendumih izrekali tudi o treh zakonih, in sicer o spremembah zakonov o vladi in o dolgotrajni oskrbi ter noveli zakona o RTVS. Za vse tri referendume bodo volilne komisije danes ugotavljale še izide glasovanja po pošti iz tujine.