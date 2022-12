Kako uspešne so bile na lokalnih volitvah stranke?

Tako kot v prvem je bilo tudi v drugem krogu lokalnih volitev izvoljenih največ kandidatov, ki so se za županski stolček borili s podporo volivcev. Podporo volivcev je dobilo kar 138 kandidatov, ki so nastopili samostojno. Med strankami je bila medtem najbolj uspešna Slovenska ljudska stranka (SLS), sledijo Socialni demokrati (SD) in Slovenska demokratska stranka (SDS). Od parlamentarnih strank sta se najslabše odrezali Levica in Gibanje Svoboda.

V prvem krogu so bili izvoljeni 103 neodvisni župani, v drugem je bilo izglasovanih še 35. Med strankami ima največ županov SLS, ki jih je v prvem krogu dobila 13, v drugem pa še dva. Sledi stranka SD, ki jih je v prvem krogu dobila 10, v drugem pa štiri mandate, SLS jih je medtem v prvem krogu dobila 11, v drugem pa enega, NSi pa je župane dobila le v prvem krogu, in sicer 11. Če izide primerjamo z lokalnimi volitvami 2018, ugotovimo, da je imela največ županov tudi takrat SLS (26), sledile so SDS (17), SD (16) in NSi (10). Da bi ugotovili uspešnost stranke, smo primerjali število predlaganih kandidatov in dejansko izvoljenih njihovih županov. Najbolj uspešne so bile koalicije strank, od 20 predlaganih kandidatov jih je podporo volivcev dobilo 12 (60-odstotna uspešnost). Sledijo samostojni kandidati. Od 279 jih je županski stolček zasedlo 138, kar predstavlja skoraj 50-odstotno (49 odstotkov) uspešnost. SLS je uspela v 44 odstotkih, od 34 predlaganih kandidatov je bilo namreč izglasovanih 15, NSi je bila 32-odstotno uspešna, od 34 predlaganih kandidatov je bilo izvoljenih 11. Socialni demokrati so predlagali 54 kandidatov, podporo pa jih je dobilo 14, njihova uspešnost je tako 26-odstotna. SDS je predlagala največ kandidatov, in sicer 62 (več predlaganih je bilo le samostojnih kandidatov), od tega pa je bilo izvoljenih 12, kar predstavlja 19-odstotno uspešnost. Kar veliko kandidatov je predlagala tudi stranka Gibanje Svoboda, ki pa je bila med najmanj uspešnimi. Od 51 predlaganih kandidatov so bili izvoljeni le trije, kar pomeni 6-odstotno uspešnost. Od parlamentarnih strank se je sicer najslabše odrezala Levica, ki je predlagala 13 kandidatov, izvoljen pa ni bil noben. Slabše so se odrezale tudi nekatere druge stranke. Državljansko gibanje Resni.ca je predlagalo devet kandidatov, Vesna – zelena stranka in Slovenska nacionalna stranka (SNS) sta predlagali po šest kandidatov, Zeleni Slovenije štiri, Piratska stranka Slovenije pa dva kandidata, pri čemer ni bil izvoljen noben njihov kandidat. Nekatere druge so bile 100-odstotno uspešne. Gre za pet strank, ki so predlagale po enega kandidata, ki je bil nato tudi izvoljen. V prvem krogu so bili tako izvoljeni kandidati strank Zagorje gre naprej – združenje za napredek Zasavja, Lista Renate Kosec – lista povezovanja in sodelovanja ter Lista za skupno občino Miklavž na Dravskem polju. V drugem krogu je župan postal še kandidat stranke Drot – za razvoj.