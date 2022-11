Kako uspešne so bile stranke na lokalnih volitvah?

Lokalne volitve običajno pokažejo nekoliko drugačno politično sliko od parlamentarnih, a so za politične stranke kljub temu zelo pomembne. Po številu izvoljenih županov bo znova slavila SLS. Od predlaganih 34 kandidatov, jih je bilo po doslej preštetih glasovih namreč izvoljenih kar 13. Sledijo SDS, NSi in SD. Po številu mandatov v mestnih svetih pa med strankami kraljuje SDS, ki se ji nasmiha več kot 500 mandatov po Sloveniji. Na drugem mestu je stranka Gibanje Svoboda, ki bo po doslej preštetih glasovih imela v mestnih svetih skoraj 400 mandatov.

V zadnjih osmih letih, po tem, ko je izpadla iz parlamenta, Slovenska ljudska stranka (SLS) ni neposredno krojila državne politike. Je pa zato na lokalni ravni še vedno zelo pomemben politični akter, saj ostaja najuspešnejša stranka po številu izvoljenih županov. Od predlaganih 34 kandidatov, jih je bilo namreč po doslej preštetih glasovih izvoljenih 13. Na prejšnjih lokalnih volitvah so osvojili 26 županskih stolčkov. Po številu županov je na drugem mestu trenutno SDS. Na lokalne volitve so se sicer podali s kar 62 kandidati, kar je največ med strankami. A po trenutno preštetih glasovih kaže, da bodo osvojili 11 županskih stolčkov. Pred štirimi leti so imeli 80 županskih kandidatov, od teh pa je bilo izvoljenih 17. Predsednik stranke SDS, Janez Janša, je sicer dejal, da je bilo pred štirimi leti izvoljenih 52 županov s podporo SDS, trenutno pa kaže na zmago 45 kandidatom, ki jih je podprla SDS, pri čemer ni še zanesljivih podatkov v nekaterih občinah. Janša ob tem računa, da bi se poleg tega še okoli 15 do 20 županskih kandidatov, ki kandidirajo z njihovo podporo, prebilo v drugi krog županskih volitev.

Na tretjem mestu je Nova Slovenija – Krščanski demokrati, ki so imeli svoje županske kandidate v 34 občinah, izvoljenih pa je bilo 11 županov. Pred štirimi leti so od predlaganih 28 kandidatov osvojili 10 županskih stolčkov. Po besedah podpredsednika stranke Janeza Ciglerja Kralja se v stranki veselijo rezultatov, ki ji bodo, kot kaže, prinesli kakšnega župana iz vrst krščanskih demokratov več kot pred štirimi leti. Kot je poudaril, je prednost strankarskih kandidatov, denimo kandidatov NSi, da "točno vemo, kakšen program, kakšne vrednote zagovarja in kako bo delal in katera struktura oziroma mreža je za njim". Socialni demokrati so se na lokalne volitve podali s 54 kandidati za župane, izvoljenih pa jih bo kot kaže 10. Na prejšnjih lokalnih volitvah je SD imela prav tako 54 kandidatov za župane, na koncu pa jih je bilo izvoljenih 16. Gibanje Svoboda, ki je na parlamentarnih volitvah uspela prepričati največ volivcev, pa je bila na lokalnih volitvah, kot kaže, uspešna le z enim županskim kandidatom, čeprav so jih na volitve poslali 51.

20 kandidatov so predlagale koalicije strank, 11 jih je, kot kaže, bilo izvoljenih za župana. Tudi na tokratnih volitvah pa, kot kaže, slavijo neodvisni županski kandidati. Kar 279 županskih kandidatov je namreč nastopilo s podporo skupine volivcev ali kot samostojni kandidati, od tega jih je 103 volitve tudi dobilo. Na lokalnih volitvah so se za županska mesta s svojimi kandidati potegovale tudi naslednje stranke: Piratska stranka Slovenije (2 kandidata), Vesna – zelena stranka (6 kandidatov), Levica (13 kandidatov), Zeleni Slovenije (4 kandidati), Slovenska nacionalna stranka (6 kandidatov), Državljansko gibanje Resni.ca (9 kandidatov), Dobra država (2 kandidata), Konkretno (1 kandidat). A nobena od teh, kot za zdaj kaže, ne bo imela svojega župana. Ostale politične stranke so predlagale 41 kandidatov, od teh jih je bilo sedem tudi izvoljenih. Uspeh strank v mestnih svetih Sicer pa so za politične stranke morda še bolj kot županski stolčki pomembni deleži v mestnem svetu. Po trenutno preštetih glasovih kaže, da bo SDS stranka z največ mandati v občinskih in mestnih svetih. Po doslej preštetih glasovih naj bi namreč dobili okoli 502 mandatov. Pred štirimi leti so sicer imeli 632 svetnikov. "Lokalne volitve so za stranke, ki niso le muhe enodnevnice, enako pomembne kot državnozborske, ali pa celo bolj. Razpoložljivi podatki kažejo, da bo SDS petič zapored zmagovalka volitev v občinah, kjer se mandati v občinske in mestne svete delijo proporcionalno," je v izjavi za javnost izide volitev komentiral predsednik SDS Janez Janša. Ocenil je, da bo stranka vsaj dosegla, če ne presegla rezultate z volitev pred štirimi leti.

Gibanje Svoboda je za novinko na lokalnih volitvah dosegla zelo dober rezultat, saj bo v mestnih svetih slovenskih občin sedelo okoli 396 njihovih svetnikov. Dober rezultat so dosegli tudi Socialni demokrati, ki so kot kaže osvojili 264 svetniških mandatov in se tako uvrstili na tretje mesto. V NSi so po delnih neuradnih rezultatih lokalnih volitev zadovoljni z dosežkom stranke. Po doslej preštetih glasovih naj bi namreč osvojili 195 svetniških mandatov. V nekaterih občinah se stranki sploh prvič obetajo mesta v občinskih svetih, kar jih, kot pravi Cigler Kralj, navdaja z optimizmom.