Kandidata ločil le en glas, zdaj ju čaka drugi krog

Štefan Bogataj pri kandidaturi uživa tudi podporo prejšnjega župana. Kot je ocenil 50-letni Žirovec, ki ga mnogi poznajo kot predsednika Turističnega društva Žirovski Vrh, je dosedanji župan dobro vodil občino. Sam pa lahko, kot je prepričan, s pogledom od zunaj k temu še kaj doprinese. "Kot človek, ki gleda delo občine s strani občanov, sem morda malo bolj razvil občutek, katere stvari bi bilo treba spremeniti za celovit razvoj občine," je povedal.

Pojasnil je, da je bil doslej poudarek na nekaterih večjih in finančno zahtevnejših projektih, zato so nekatera področja ostala zadaj in bo na njih potrebnega več dela. Gre za izzive na področju infrastrukture in stanovanj, s katerimi se soočajo tudi druge občine.

Bogataj je kot novinec na županskem parketu z rezultatom v prvem krogu zadovoljen. Prejel je 1166 glasov oz. 47,32 odstotka oddanih glasov, Franc Kranjc pa 1165 oz. 47,28 odstotka. Preostalih 5,4 odstotka glasov je dobil Branko Jesenovec (Levica). Volilna udeležba je bila 61,7-odstotna.

Bogataj je volilno kampanjo ocenil kot mirno in korektno. Takšno pričakuje tudi v nadaljevanju. Sam si bo prizadeval dobiti še manjkajoče glasove do 50 odstotkov. Predvsem bo nagovoril tiste, ki se v prvem krogu na volišča niso odpravili. "Morda so nekateri malo preveč verjeli v mojo zmago v prvem krogu, zato niso šli na volišče. Sedaj pa bo, če želijo, da se njihova volja uresniči, treba oddati svoj glas," je izpostavil.

Z izidom prvega kroga in potekom kampanje je zadovoljen tudi 53-letni Kranjc, ki je kot strokovnjak za področje komunale in infrastrukture že 26 let zaposlen v žirovski občinski upravi. Nastopa kot kandidat Neodvisne liste za napredek Žirov, ki je v lokalni politiki prisotna zadnjih 12 let, tokrat pa ima prvič tudi kandidata za župana.

Lista je na letošnjih volitvah svoj položaj že okrepila, saj se je število njenih svetnikov v občinskem svetu povečalo s šest na osem. Tako bo imela večino v 15-članskem svetu, v katerem bo SDS imela štiri svetnike, NSi dva, SD pa enega. Kot je povedal Kranjc, bo v nadaljevanju kampanje to izpostavil kot velik plus, saj bi kot župan zaradi lažjega usklajevanja z občinskim svetom imel veliko prednost.

Tudi Bogataja sicer ne skrbi, da v primeru izvolitve z občinskim svetom ne bi mogel sodelovati. Koalicije ne bi sestavljal, iskal pa bi projektno podporo. Kot je izpostavil, so v listi za napredek Žirov nazorsko mešani člani, vsem pa mora biti skupen cilj podpora dobrim projektom in delo v korist razvoja občine.

Kranjc na drugi strani upa, da bodo občani vodenje občine zaupali njemu in njegovi ekipi. V volilni kampanji izpostavlja slogan, da so dolgoletne izkušnje porok za nadaljevanje začetih in uvajanje novih projektov.

V volilnem programu napoveduje gradnjo pločnikov in javne razsvetljave, nadaljevanje asfaltiranja cest po podeželju, gradnjo kanalizacije in ureditev centra Žirov ter nove industrijske cone. Med prioritete uvršča tudi gradnjo druge faze obvoznice in pripravo novega občinskega prostorskega načrta.