Kangler prepričan v uspeh: Ulica drugače govori kot anketa

"Z dialogom bom vodil to mesto, z mestnim svetom bom sodeloval," je v izjavi za medije dejal Franc Kangler. Njegove prve naloge v primeru izvolitve za župana bodo pregled finančnega stanja občine in tekočih projektov, da se "nujni projekti realizirajo in zaprejo".

V drugem krogu se bo tako kot pred štirimi leti pomeril s Sašo Arsenovičem, ki se s podpisi podpore poteguje za drugi mandat. V drugem krogu Kanglerja podpira tudi SDS, medtem ko so podporo aktualnemu županu Arsenoviču izrazili Gibanje Svoboda, SD in SNS.

"Zanimivo, da so ga Socialni demokrati pred nekaj meseci pozivali k odstopu, danes pa ga podpirajo. Takšna je pač slovenska politika, temu se ne moreš upreti," je danes še povedal Kangler, ki je bil mariborski župan med leti 2006 in 2012, nato pa je po protestih odstopil s položaja.

V napovedi javnomnenjskih raziskav, ki kažejo prednost Arsenoviča, ne verjame. "Potrebno je iti med ljudi. Ulica drugače govori kot anketa. Prepričan sem, da bo nedelja presenečenje," je dejal.

Če ne bo izvoljen za župana, pravi, da bo mestni svetnik, saj so mu volivci na letošnjih volitvah že podelili svetniški mandat. "V mestnem svetu bom sedel, vsaj za nekaj časa, in dajal priložnost mestu, da se razvija," je povedal.

V 45-članskem mestnem svetu bo imela Kanglerjeva lista v prihodnjih štirih letih osem sedežev, kar je dva manj kot doslej.

Arsenoviču so volivci v letošnjem prvem krogu županskih volitev med skupno 15 kandidati namenili dobrih 36 odstotkov glasov in Kanglerju 25 odstotkov.