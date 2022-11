Kdo je prvi 'pravi' nasprotnik Bojana Šrota po letu 1998?

Šestkratni zmagovalec županskih volitev v Celju bo moral prvič po letu 1998 svojo priljubljenost med volivci preizkusiti še v drugem krogu volitev. Tja ga je poslal novinec na županskih volitvah, ki pa je v mestno politiko vpet že več kot desetletje. Kdo je ta prvi "pravi" protikandidat za Šrota in kako mu je po 24 letih uspelo zamajati stolček "večnega" župana? Matija Kovač je prepričan, da je "Celje zrelo za spremembe". Dosedanji župan pa medtem poziva, naj se občani drugega kroga udeležijo v čim večjem številu, saj da bo rezultat tako najbolj legitimen".

Že več kot desetletje je aktivno vpet v delovanje Celja, pomagal je soustvariti zavod Hiša kulture, na tokratnih lokalnih volitvah pa se je odločil izzvati šestkratnega prvaka za županski stolček Bojana Šrota. A čeprav ga Matija Kovač v prvem krogu ni uspel premagati, je dosegel nekaj, kar se ni zgodilo že vse od leta 1998. Šrota mu je uspelo spraviti v drugi krog volitev, to pa je nekaj, česar trenutni župan Celja zagotovo ni pričakoval. Pred pričetkom prvega kroga lokalnih volitev je namreč dejal, da pričakuje zmago že v prvem krogu, saj se je to v preteklosti zgodilo že petkrat. "Predstaviti želim resno alternativo, ki bo temeljila na svežini pogleda, napredni družbeno-politični misli in kompetencah, ki sem jih pridobil s svojim dosedanjim delom." S temi besedami se je v kandidaturi za župansko mesto predstavil Kovač, celjski mestni svetnik stranke Levica, ki se je po naziv župana podal s podpisi volivcev. Kot župan pa da želi delovati v skladu s programom socialne, zelene in urbane politike in v procese odločanja vključevati občane, stroko ter delovati v dialogu z izvoljenimi predstavniki, je obljubljal.

icon-expand Matija Kovač FOTO: Bobo

Svojo kandidaturo je zasnoval ambiciozno in usmerjeno k zmagi, je še zapisal. In ta bi se mu morda utegnila nasmihati tudi v resnici. Po 99,99 odstotka preštetih glasovih delni rezultati namreč kažejo, da je aktualni župan prejel 46,72 odstotka glasov, Kovač pa 33,28 odstotka glasov. Razlika je tako v dobrih 13 odstotkih oz. 2162 glasovih, kar je najboljši uspeh Šrotovega protikandidata od leta 1998. Dan po lokalnih volitvah je Kovač prepričan, da je "Celje zrelo za spremembe" ter da so volivci in volivke očitno prepoznali pomen vrednot znanja, spoštovanja in sodelovanja. "Naslednji dnevi so nova priložnost, da vsem, ki še dvomijo, dokažemo, da je naš pogled v prihodnost prava pot za Celje – zeleno, urbano in skupno," pravi ter ob tem dodaja, da se zaveda, da se zaupanje gradi postopoma, s številnimi drobnimi stiki, kar da bodo še naprej počeli. "Veliko bomo na terenu, med ljudmi. Vabim jih, da se mi pridružijo in da skupaj pokažemo, da je čas za spremembe prišel tudi v našem mestu. Pozivam vse, da stopimo skupaj in naredimo Celje spet mesto za vse nas," pravi Kovač.

Kovačeva lista se sicer zavzema za razvoj na desetih področjih. Med njimi so tudi javna stanovanjska gradnja za vse generacije, znižanje cen javnih storitev in prehod na zelene vire energije, center urbane kulture ter športna prestolnica Slovenije. Seveda pa ne izpušča še gospodarskega preboja občine ter prenove prometnega modela mesta.

Prvopodpisnik pod njegovo kandidaturo Gregor Deleja je prepričan, da ima Kovač "vse tisto, kar mora imeti vodja prihodnosti, čigar najpomembnejša vloga mora biti aktiviranje potencialov vseh sodelavcev in okolja, v katerem ustvarja". "Danes je pred nami kandidat za župana, ki ga odlikujejo močne reference, uspešno profesionalno in osebno življenje ter močno izražene temeljne vrednote, ki narekujejo njegove življenjske cilje," pravi ter ob tem dodaja, da si ga "Celje s svojimi preteklimi, sedanjimi in prihodnjimi potenciali več kot zasluži". Uspeh so sicer pričakovali, a ob tem dodaja, da se v drugi krog znova podajajo z velikimi pričakovanji. Meni sicer, da je volivce prepričala še iskrenost Kovača, ki je na takšen način vodil tudi svojo kampanjo. "Matija vedno prepriča z zavzetostjo, predanostjo, neposrednostjo, pa tudi s humorjem, srčnostjo in radovednostjo. V njegovi osebi se prepletajo izkušnje, spoštovanje do modrosti in neusahljiva energija mladosti," še dodaja.

icon-expand Bojan Šrot FOTO: Arhiv 24ur.com