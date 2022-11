Kje je največja gneča in zakaj je 'magična številka' šest?

Le še par dni nas loči od že četrtega odhoda na volišča to leto, po parlamentarnih in predsedniških so zdaj na vrsti lokalne volitve. 212 občin imamo, a le v slabi polovici je mogoč drugi krog. V 53 je vse jasno že danes, saj je kandidat le eden, v 57 pa se bosta pomerila dva in bodo novega (lahko tudi starega) župana skoraj zagotovo imeli že v nedeljo, če le izid ne bo neodločen. Na drugi strani izstopata Maribor in Piran s 15 oziroma 13 kandidati, v Ljubljani jih je devet, med njimi tudi najstarejši. 60 let je imel, ko se je najmlajši rodil.

V nedeljo se bomo znova, že četrtič letos, podali na volišča, tokrat bomo izbirali predstavnike v lokalni skupnosti. 618 posameznikov se po podatkih Državne volilne komisije (DVK) poteguje za to, da bi v naslednjih štirih letih nosili naziv župan. Med njimi je precej več moških kot žensk, kar 511 jih je. Za vodenje dvanajstih mestnih občin je evidentiranih 74 kandidatov, vsak peti med njimi si želi naskoka na vrh štajerske metropole. Kandidatov za mariborskega župana je namreč kar 15. Gneča, a manjša, je tudi v Ljubljani, kjer se bo za glasove volivcev pomerila deveterica, pet moških in štiri ženske. Kot zanimivost: medtem ko je v prestolnici število kandidatov in kandidatk skorajda izenačeno, sta med mariborsko petnajsterico le dve ženski. Medtem je, kar se tiče volitev za župana, že vse razrešeno v Slovenj Gradcu. Najmanjšo mestno občino bo še naprej vodil Tilen Klugler, ki nima protikandidata. Samo enega pa ima novomeški Gregor Macedoni, kar pomeni, da bo že v nedeljo vse jasno in Novomeščanom ne bo treba v drugi krog. Zdi pa se, da je "magična številka" šest. Šest kandidatov se namreč za županski stolček bori v kar petih od 12 mestnih občin. Kaj pa ostale? Poleg Slovenj Gradca je še 52 občin, kjer je novi župan že znan, v 56 (brez Novega mesta) pa bodo lahko volivci izbirali med le dvema kandidatoma. Pod črto: v več kot polovici slovenskih občin drugega kroga ne bo. Na drugi strani Piran po številu kandidatov za župana prehiteva le Maribor. Za vodenje obalne občine z 18.432 prebivalci se jih poteguje 13. Precejšnja gneča je v še enem turističnem biseru, Kranjski Gori, kjer je evidentiranih osem kandidatov. Toliko se jih na mesto glavnega v občini želi zavihteti tudi na Ptuju in v Dornavi. Pa še ta zanimivost: najstarejši kandidat je bil star že 60 let, ko se je najmlajši rodil. To je 22-letni Til Šiles, ki kandidira v Zagorju ob Savi. Najsterejša pa sta 82-letni Tomaž Ogrin in 79-letni Franc Jesenek. Prvi kandidira v Ljubljani, drugi v Mariboru. Še večji starostni razpon je med kandidati v občinske oziroma mestne svete. Najstarejši ima častitljivih 94 let, najmlajši je komaj dobil volilno pravico. Skupaj jih je 18.671. 3.446 se jih poteguje za mestne, 15.225 pa za občinske svete. Ženske so tu precej bolj enakovredno zastopane kot pri kandidaturah za župane, 45 odstotkov jih je. 12 kandidatov prihaja iz drugih članic Evropske unije. Ob pravi poplavi kandidatov tudi preštevanje glasov in izračunavanje mandatov ni mačji kašelj. Sploh zato ne, ker je na lokalnih volitvah v Sloveniji v uporabi več različnih volilnih sistemov.