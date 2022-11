Komu se nasmiha zmaga in kdo še lahko upa?

Le nekaj ur nas loči od volilnega molka, še prej pa si boste na POP TV lahko ogledali soočenje kandidatov, ki si želijo na županski stolček v treh največjih mestnih občinah: Ljubljani, Mariboru in Kopru. Ob 20.05 jih bo gostil Uroš Slak .

Kangler in Arsenovič leta 2018.

Spet je najbolj zaželen mariborski županski stolček. Po kar 18 pred štirimi leti se tokrat zanj poteguje 15 kandidatov. Med njimi je bil največ pozornosti deležen vnovičen spopad sedanjega in nekdanjega župana, Saše Arsenoviča in Franca Kanglerja, ki sta bila v nastopih v nasprotju s pričakovanji v kampanji prizanesljiva eden do drugega.

Javnomnenjske raziskave jima napovedujejo veliko možnosti za ponovitev drugega kroga izpred štirih let, kamor pa bi se lahko namesto Kanglerja uvrstil tudi nekdanji direktor UKC Maribor Vojko Flis. Po zadnjem merjenju javnega utripa, ki ga je za Večer opravila Ninamedia, kandidata namreč loči manj kot odstotna točka.

Flisa je Gibanje Svoboda uspelo privabiti na jezo SD, s katero se je prav tako dogovarjal za župansko kandidaturo, v drugem krogu pa mu proti Arsenoviču napovedujejo več možnosti kot Kanglerju.

Na volitvah v mariborski mestni svet javnomnenjske raziskave najboljši rezultat napovedujejo Gibanju Svoboda, ki bo, če gre verjeti napovedim, močno premešalo karte tudi v ljubljanskem mestnem svetu. Lista Zorana Jankovića naj bi na njihov račun izgubila kar nekaj sedežev. "Svoboda se je načrtno odločila, da ne bo imela kandidata za župana, ker ocenjujemo, da je dosedanji župan Zoran Janković tisti, ki lahko konča projekte, ki jih je začel, v novem mandatu. Želimo pa biti najmočnejša stranka v mestnem svetu," je včeraj dejal Golob.