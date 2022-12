Kdo bo slavil v Kranju, Krškem, Novi Gorici in Murski Soboti?

Matjaž Rakovec in Ivo Bajec

V mestni občini Kranj sta se v drugem krogu pomerila aktualni župan iz vrst SD Matjaž Rakovec in njegov izzivalec Ivo Bajec , ki ga podpirajo v strankah SDS, NSi, SLS in Zeleni Slovenije.

Janez Kerin in Dušan Šiško

V Krškem se dosedanji župan Miran Stanko za kandidaturo ni odločil, v drugi krog pa sta se od šestih kandidatov uvrstila nekdanji poslanec Slovenske nacionalne stranke Dušan Šiško in Janez Kerin , višji kriminalistični inšpektor na Nacionalnem preiskovalnem uradu.

V Murski Soboti sta se v drugem krogu županskih volitev pomerila kandidata SD in SDS, Damjan Anželj in Andrej Mešič .

Nova Gorica

V drugem krogu županskih volitev sta se v Mestni občini Nova Gorica pomerila sedanji župan Klemen Miklavič, ki je zbral podpise volivcev, in popoln novinec v lokalni politiki Samo Turel. Slednji, kandidat Gibanja Svoboda, je bil prepričljivo boljši po prvem krogu, pred drugim pa so ga med drugim podprli v NSi in Levici.

Miklavič je v prvem krogu prepričal 25,85, Turel pa 40,78 odstotka volivcev.

Turel je še pred zaprtjem volišč povedal, da je zadovoljen s kampanjo. "Dali smo vse od sebe in pripravili res dober program," je dodal.

"Tokrat smo bili soočenji z Goljatom, motorjem, ki je bil močnejši od nas," je pred razglasitvijo rezultatov povedal Miklavič in pri tem mislil predvsem na podporo, ki jo je od stranke Gibanja Svoboda prejel njegov protikandidat Turel. Dodal pa je, da jih je tekom kampanj naprej gnala srčnost in ljubezen do domačih krajev.