Krško: tako Šiško kot Kerin za gradnjo drugega bloka nuklearke

Bi pred njegovim umeščanjem zahtevali izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini pri Krškem?

Šiško: Najprej bi ustanovil komisijo za spremljanje priprav in gradnje Neka 2, investitorji pa bi ji morali zagotoviti vse potrebne informacije o poteku projekta.

Kerin: S pripravo premišljenega posebnega razvojnega projekta, ki bi upošteval sinergijo učinkov naložbe Neka 2 in lokalnih naložb.

Kako bi se lotili razvojnih izzivov, ki so povezani z gradnjo Neka 2?

Bi del nadomestila zaradi omejene rabe prostora in nuklearke razdelili tudi neposredno občanom?

Šiško: Najprej odkup vseh prostih zemljišč oz. kompenzacija za dolg, ki ga imajo lastniki do občine, nato postopno preurejanje za stanovanjske in poslovne namene.

Kerin: V primeru opustitve dejavnosti papirništva bi se z lastniki skušal dogovoriti o sanaciji in zamenjavi zemljišč ali njihovem odkupu. Zemljišča bi preoblikovali v bivanjsko-servisna območja in zelenice.

Kerin: V obliki, ki bi omogočila razvoj drugih športnih dejavnosti, in v nadaljevanju v razširjeni obliki pokritega bazena in mestnega rekreativnega kopališča.

Kerin: Da, s pripravo projektov za njegovo nadgradnjo in razširitev, saj trenutna projekcija načrtovanega bazena ne predstavlja možnosti razvoja več vodnih športov.

Kako bi uredili romsko problematiko v občini?

Kerin: Menim, da je občina ne zmore in ne more samostojno reševati, lahko pa s posameznimi ukrepi pospeši njeno reševanje. Pri tem računam na državo in medregijsko povezovanje.

Šiško: S sodelovanjem dolenjskih občin bi pritisnili na državo, da uredi zakonodajo tako, da bomo pred zakonom vsi enaki, tako po pravicah kot dolžnostih.

Se zavzemate za pokrajinsko ureditev in samostojno regijo Posavje?

Kerin: Da, z upravnim središčem in sedežem v Krškem.

Šiško: Seveda, in to s sedežem v Krškem, sedeže državnih institucij pa bi še naprej delili med posavskimi občinami.

Urejanja katere prometne infrastrukture bi se najprej lotili?

Kerin: Dveh državnih cest, Krško–Zdole in Senovo–Podsreda, ki sta življenjsko nevarni.

Šiško: Predvsem cest Krško–Zdole in Brestanica–Koprivnica, saj sta zelo nevarni.

Ureditev katere druge infrastrukture je v občini najbolj pereča?

Kerin: Infrastrukture za gibalno ovirane.

Šiško: Vsekakor bi širili optično omrežje na podeželju, ki je potrebno posodobitve tudi v mestu.