Leljak po ugotovitvi občinske volilne komisije ni kršil volilne zakonodaje

Leljak je očitke v četrtek zanikal in dejal, da gre za njegovo diskvalifikacijo kot protikandidata kandidatu Gibanju Svoboda.

Po uradnem zaznamku volilne komisije je Leljak v sredo okoli 13. ure prišel v pisarno tajnice volilne komisije Sabine Gutalj. Pri Gibanju Svoboda so v četrtek zapisali, da je "nepooblaščeno in nezakonito iz kupa glasovnic vzel eno nežigosano glasovnico za župane, odšel v sosednjo pisarno ter na njej obkrožil svoje ime. To nežigosano glasovnico je fotografiral in fotografijo pozneje objavil na družabnem omrežju. Glasovnico je pozneje raztrgal."