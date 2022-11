Lista Zavedno Koper in Patrik Greblo po volilno pravico na ustavno sodišče

Predstavniki Liste Zavedno Koper so se zaradi zavrnitve njihovih kandidatur s strani občinske volilne komisije in upravnega sodišča obrnili na ustavno sodišče. Trdijo, je bila 63 ljudem neupravičeno kršena pasivna volilna pravica in da v postopku potrjevanja kandidatur niso ravnali v nasprotju z zakoni. V imenu stranke so ustavno pritožbo vložili v sredo, zdaj pa so pritožbe začeli vlagati še posamični kandidati.

Zavrnjeni županski kandidat Patrik Greblo je zatrdil, da o kandidaturah niso glasovali javno, kar jim je očitala občinska volilna komisija, ampak tajno. Dejal je, da upravno sodišče ni vztrajalo pri tem očitku, ampak je le ocenilo, da bi morala stranka volilni komisiji predložiti glasovnice. Tega pa zakon ne določa, je prepričan Greblo. icon-expand Patrik Greblo FOTO: Bobo Tudi statut stranke po njegovih besedah ni v neskladju z zakonom, saj ne določa ne javnega ne tajnega glasovanja. Poleg tega je dokument pregledal in potrdil organ, ki je stranko registriral, je dodal. Zavrnjeni kandidat za člana občinskega sveta Rado Pišot je dejal, da imajo tudi druge stranke podobne statute. Javnost je pozval, naj njihov statut primerja s statutom Gibanja Svoboda. Po Greblovih besedah je občinska volilna komisija povsem napačno interpretirala statut. Predsednika komisije je obtožil, da je med volilno kampanjo izražal neprimerne vrednostne sodbe. Izvajanje z ustavo zagotovljenih pravic "ne bi smelo temeljiti na neresnicoljubnosti" volilne komisije, je poudaril. "Obžalujem, da so demokratični procesi v Kopru tako oteženi," je še pristavil. Tudi če bi šlo za omenjeno kršitev, so v Listi Zavedno Koper prepričani, da bi bila to le formalna in ne vsebinska kršitev zakona. Kandidati so vložili pritožbe tudi v svojem imenu, ker se sklicujejo na spoštovanje človekovih pravic. Lista Zavedno Koper zahteva absolutno prednostno obravnavo zadeve. Zahteve po začasnem zadržanju volitev pa ni vložila.