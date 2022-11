Za županski stolček v Kopru in Kranju po šest kandidatov

V mestnih občinah Koper in Kranj se za županski stolček v vsaki od občin poteguje šest kandidatov in kandidatka. V obeh občinah za drugi mandat ponovno kandidirata tudi aktualna župana. V Kopru Aleš Bržan in v Kranju Matjaž Rakovec. Kranjski županski kandidati so se po zaprtju volišč začeli zbirati v volilnih štabih v središču mesta, kjer bodo skupaj v družbi podpornikov pričakali izid volitev. V Kopru pa volilne rezultate pričakujejo v znamenju vnovičnega županskega dvoboja med aktualnim županom Alešem Bržanom in nekdanjim županom Borisom Popovičem.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:22 audio-control-play-line Iz 24UR: Tudi v štabu Aleša Bržana vzdušje napeto 00:42 audio-control-play-line Iz 24UR: Kakšne rezultate pričakuje Boris Popovič? icon-chevron-left icon-chevron-right