Lokalne volitve: le še danes lahko predčasno glasujete

V večjih občinah, med njimi mestnih občinah Ljubljana in Maribor, lahko volivke in volivci, ki želijo glas za župana, mestni svet in svete mestnih četrti oddati predčasno, to storijo še danes med 7. in 19. uro. V Ljubljani bo možno predčasno glasovati na Gospodarskem razstavišču, v Mariboru pa v razstavnem salonu Urban na Grajski ulici 7.

Vse, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosijo, naj imajo s seboj osebni dokument ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo.

Pri lokalnih volitvah volivec praviloma prejme več glasovnic, za župana, občinski svet, lahko pa tudi za svet krajevne skupnosti, predstavnika narodnosti in izvolitev predstavnika romske skupnosti. Pri volitvah v občinski svet, kjer se ta voli po proporcionalnem volilnem sistemu, pa je posebnost možnost oddaje t. i. preferenčnega glasu kandidatu z liste, za katero volivec glasuje.

Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Za župansko funkcijo se v 212 občinah poteguje 618 kandidatov. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 4. decembra. Posebnost lokalnih volitev je sicer tudi, da na njih ni možno glasovati na t. i. volišču omnia, torej izven kraja bivališča, prav tako ni glasovanja iz tujine.