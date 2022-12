Matija Kovač – mladi arhitekt, ki je premagal starega mačka Šrota

V volilnem programu je Kovač zapisal, da se zavzema za javno stanovanjsko gradnjo za vse generacije. S povečanim vlaganjem v obnovo in gradnjo javnih stanovanj bi v mesto pritegnil mlade in druge delovno aktivne občane. Starejšim in gibalno oviranim pa bi zagotovil prijetno in udobno bivanje v mestu.

Kandidaturo je zasnoval ambiciozno, usmerjeno k zmagi. Kot je dodal, njegovo dosedanje delo in vizija delovanja presegata strankarski politični okvir, zato je kandidiral s podpisi volivcev in javno podporo ljudi, ki jih ceni.

Matija Kovač se zavzema za sprejetje občinskega prostorskega načrta, oživitev središča Celja in več priložnosti za mlade. Med kampanjo je še napovedal, da bi kot župan deloval v skladu s programom socialne, zelene in urbane politike in v procese odločanja vključeval občane, stroko ter deloval v dialogu z izvoljenimi predstavniki. V celjskem mestnem svetu sicer nima svoje liste.

Meni tudi, da mora mesto v času vsesplošne draginje uporabiti vse vzvode za aktivno pomoč občanom pri zniževanju stroškov bivanja in mobilnosti ter obenem skrbeti za varovanje okolja. Vzpostavil bi novo informacijsko platformo mesta, enkrat mesečno odprl vrata županove pisarne in izboljšal dostopnost do javnih storitev.

Po Kovačevi oceni mora Celje najprej postati privlačno, prijetno in uporabno za Celjane in tiste, ki v njem preživljajo vsak dan, šele nato se lahko posveti še turistom. Revitalizacija življenja v mestnem jedru je pogoj in motor turističnega preboja, pravi.

Magister arhitekture

Kovač se je rodil leta 1989 v Celju. Kot magister inženir arhitekture deluje na področjih arhitekture, oblikovanja in kulturne produkcije. Magistriral je na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, izpopolnjeval pa se je na beneški IUAV ter londonski Mountview Academy of Theatre Arts.

Prav tako deluje v okviru arhitekturno-oblikovalskega kolektiva Zgradbazamisli s sedežem v Celju. Je tudi soustanovitelj in član programske ekipe zavoda Hiša kulture Celje, kjer vse od ustanovitve leta 2009 opravlja delo producenta glasbenih in glasbeno-scenskih ter drugih uprizoritvenih produkcij in programskih ciklov.

Je v partnerski zvezi, ima enega otroka in živi v krajevni skupnosti Nova vas.