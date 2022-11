Nekatere župane čakajo težave

Medtem ko so v prvem planu podium zasedli obrazi novoizvoljenih županov in tistih, ki so se uvrstili v drugi krog, v ozadju že potekajo preračunavanja osvojenih mandatov za mestne svete in ugibanja o novih koalicijah. Ti namreč igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju občinskih politik in lahko županu tako olajšajo, kot tudi zagrenijo mandat.

Gre za delne neuradne rezultate.

Prva novica je zagotovo izguba večine, ki jo je dolga leta v 45-članskem ljubljanskem mestnem svetu imela Lista Zorana Jankovića. Velik razlog za to je bržkone vstop Gibanja svoboda v lokalno politiko. V Ljubljani so si zagotovili osem sedežev v mestnem svetu. Sledijo SDS s šestimi, Levica s štirimi, SD in NSi s po dvema, medtem ko so Glas za otroke in družine, Lista šport za zdravje, Piratska stranka Slovenije, SLS in Vesna osvojili po en mandat. V taboru aktualnega župana so po objavi rezultatov že povedali, da so pripravljeni na sodelovanje z Gibanjem svoboda in ostalimi v mestnem svetu. Zaradi slabega rezultata na volitvah v Ljubljani se je predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana Anže Logar odločil, da odstopi kot predsednik in se umakne iz ljubljanske politike.

Tudi v Mariboru bo mestni svet precej razdrobljen, saj se je vanj uvrstilo kar 11 list. Največ glasov je osvojila Lista Arsenovič za Maribor, ki bo imela 12 mandatov, le enega več od Gibanja svoboda. Izzivalec aktualnega župana v drugem krogu Franc Kangler pa je s svojo listo osvojil osem mandatov. Sledi SDS s štirimi, ostalih 10 mandatov pa je razdeljenih med Listo kolesarjev in pešcev (2), SD (2), Gasilce Maribora (1), Levico (1), NSi (1) in Stranko mladih - Zeleni Evrope (1).

icon-expand Mariborski mestni svet. FOTO: Mia Media

Negotovo bo tudi v Kranju, kjer je SD osvojila šest mandatov, prav toliko Gibanje svoboda in SDS, le enega manj pa Resni.ca. Preostalih pet list je osvojilo devet mandatov. V Kopru je slavila Popovičeva lista Koper je naš, ki je osvojila 11 mandatov, a bo težko sestavila večino, saj se napoveduje povezovanje Liste aktualnega župana Aleša Bržana (9 mandatov) in Gibanja svoboda (6 mandatov). Levica, Oljka, SDS in SD so osovojili po en sedež v mestnem svetu. V Celju, kjer se bo presenetljivo odvil drugi krog volitev za župana, je Šrotova Celjska županova lista osvojila devet mandatov, Gibanje svoboda sedem, SDS pet ter SD 3. Preostalih devet mest pa bo v rokah Celjske neodvisne liste (2), Levice in Vesne (2), SLS (2), Liste za Celje (1), NSi (1) ter stranke za delovna mesta.

V Novem mestu, kjer je premočno zmagal dosedanji župan Gregor Macedoni, je njegova lista izgubila tri sedeže, Gibanje svoboda pa jih je osvojilo pet. Lista naš kraj - naše mesto je osvojila tri, toliko tudi SDS, po dva Nsi, SLS, SD ter Solidarnost, enega pa ZZD, Konkretno in DeSUS. V Velenju je zmago po pričakovanju odnesla SD (9), po pet sedežev v mestnem svetu pa bo pripadlo Gibanju svoboda in SDS. ZaS je osvojila tri mandate, SLS in naša dežela dva, Naše Velenje in NSi pa po enega. V Novi Gorici z oblikovanjem koalicije po vsej verjetnosti ne bo težav, saj je Gibanje svoboda osvojilo 14 sedežev, sledita pa ji SDS in Goriška.si s po petimi. Ostale liste so si razdelile devet mandatov. V najmlajši mestni občini Krško je največ glasov pripadlo članom Gibanja svoboda, ki so osvojil šest mandatov, SDS in SLS pa vsaka po pet. S štirimi mandati bodo v novem sklicu mestnega sveta bosta prisotna še Lista Dušana Šiška - energično za Krško ter Lista Modra smer. Ostalih pet sedežev gre med SD, DeSUS, NSi in Obtno-podjetniško listo. Na Ptuju bo 10 sedežev pripadlo SD, Lista Andreja Čuša in SDS pa sta osvojilo po pet mandatov, Gibanje svoboda 4. Ostali - Resni.ca, Levica, Lista Ptuj je naš, NSi in SLS so osvojili po en mandat. V Murski Soboti je večina pripadla Gibanju svoboda in SD, ki sta skupaj osvojili 16 mandatov v 25-članskem mestnem svetu. SDS jih je osvojila šest, ostale tri liste - Lista za našo Soboto, Neodvisna stranka Pomurja in NSi pa po enega. Slovenj Gradec, ki je župana dobil z zaprtjem volišč - Tilen Klugler ni imel protikandidata - pa bo imel sledečo sestavo mestnega sveta: Lista Tilna Kluglerja osem mandatov, Gibanje svoboda pet, SD pet, Slovenjegraška lista za mesto in vas štiri, SDS dva in NSi enega.