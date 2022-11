Mišićev kandidat za svetnika divjal po portoroških ulicah in to posnel

"Nisem Boris Popovič , nisem Sandi Čeligo , nisem Norbedo, nisem vsi ti nesposobni. Sem Savič, Srečko in sedaj vam bom pokazal, kaj znam," na začetku videa pove kandidat za mestnega svetnika, stopi 'na gas' in z avtomobilom Zastava 101 brez registrskih oznak zdrvi po portoroških ulicah.

Po nekaj metrih hitre vožnje Savič pove, da gre zgolj za ogrevanje. "Sedaj pa se začne," reče neprivezan. "Čuj to, 7000 obratov, mama mia, smrdi po starem bencinu, ampak vseeno 'stojadinka' dela." S snemalcem se odpeljeta proti skladišču soli, kjer vozita med pešci in kolesarji. Kandidat za svetnika se medtem tudi glasno navdušuje nad dekletom na rolerjih, mimo katere, za spremembo, zapelje zelo počasi.

Nato se odpelje proti Piranu, znova močno stopi na gas in začne s prehitevanjem. "To mi je všeč. Grem prehitevat, gremo na nož." Ob obračanju vozila z ročno zavoro sledi poziv volivcem. "Bravo, Savič. Stara leta se ponavljajo. Obkrožite Gašpar Gašpar Mišić in četrti na listi Savič. Jaz vas bom popeljal v nove zmage."

Savič nato pojasnjuje, kako so na tem mestu včasih bežali pred policijo. "To! Čuj ta zvok, 'stojadinka'. Mama mia, ta vonj starega bencina. Kakšen adrenalin doživljam, kot da bi šmrkal koko. Nisem nikoli, ampak kot da bi. Tako pravijo," še pove v videoposnetku, ki je razbesnel uporabnike družbenih omrežij.

Mišič dejanje obsoja, Savič se je že javno opravičil

Posnetek je iz skupine Gibanje Portorož, kjer je bil objavljen, že izbrisan. Kot poroča Regional, sta se na ogorčenje javnosti odzvala tako Savič kot županski kandidat Mišič. Mišič je v odzivu ravnanje obsodil in Saviča pozval k javnem opravičilu. "Osupli smo nad nepremišljenim ravnanjem Srečka Saviča in ga najostreje obsojamo. Težko razumemo, kako je do takšnega neodgovornega ravnanja sploh lahko prišlo, saj je povsem nespremenljivo in v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami in prizadevanji. Srečka Saviča smo o svojem stališču že obvestili ter ga pozvali k javnemu opravičilu. Pričakujemo, da bo to tudi storil," je zapisal v imenu svoje liste.