Svoja mnenja sta pred drugim krogom soočila v oddaji 24UR ZVEČER. Miklavič kot svojo glavno prednost izpostavlja, da ni strankarski kandidat. In pravi:"Verjamem, da bodo ljudje podprli tistega, ki združuje, ne tistega, ki polarizira." Ali torej protikandidat polarizira? "Seveda. Če se strankarsko vzdušje z nacionalne ravni prenaša na lokalno, potem tudi v Novi Gorici dobivamo polarizacijo, potem ko smo cel mandat zvozili z levimi in desnimi. Veliko je bilo narejenega ravno zato, ker smo lahko sodelovali s Šarčevo, Janševo in Golobovo vlado," pravi. Dejal je, da župana izvolijo ljudje, in v trenutku, ko je izvoljen, postane župan vseh. "Moteče je, da se v lokalno okolje vnaša strankarsko dogovarjanje iz Ljubljane," je še dejal.

Turel je zanikal, da bi polariziral, in se zahvalil vsem, ki ga podpirajo, saj pravi, da ga to "navdaja s pozitivno energijo, da bomo zavihali rokave in nekaj naredili".

Se pa precej se spreminja sestava novogoriškega mestnega sveta. Gibanje Svoboda je v 32-članskem svetu osvojilo kar 14 mandatov, kar pomeni, da ima s podporo list in strank Turel že zdaj koalicijo 23 svetnikov. Kaj pa bo v primeru zmage storil Miklavič?

"Ni samo koalicija tisto, kar naredi dobrega župana," pravi Miklavič. Na vprašanje, kako bo zagotovil koalicijo, pa je dejal, da bo, ko bo izvoljen, nov dan. Njegova prva poteza bo klic premierju, da sklenejo zavezništvo z vlado, saj so pred njimi pomembni projekti. "Napaka bi bila začeti znova," je ocenil. Dejal je, da v enem mandatu ni mogoče storiti velikih korakov, je pa mogoče stvari zastaviti.

Turel je napovedal, da bo v primeru zmage po volitvah k sodelovanju povabil vse. "Tudi tistim, ki se ne bodo videli v okviru koalicijske pogodbe, lahko zagotovim, da bodo slišani, da bodo projekti upoštevani, da bodo njihovi predlogi uvrščeni na dnevni red, da zaključimo s folkloro, da opozicijski predlogi niso bili uvrščeni niti na dnevni red – zgolj, ker so bili opozicijski. Sam se zavezujem, da ne bo tako."

Miklavič torej pravi, da ga skrbi, da se vlada, ministri vtikajo v volilno kampanjo ene od občin. Kako konkretno to počnejo po njegovem mnenju? "Med prvim in drugim krogom so se v Novi Gorici zvrstili kot četa. To vtikanje v kampanjo in puščanje vtisa, da vlada nekoga favorizira, in ga je zato smiselno podpreti, je novost, ki ni dobra in ne vodi v pravo smer," je menil. "Časi, ko je nekdo imel vso moč, ker je imel za seboj stranko, so mimo. Na lokalnem nivoju je čas nestrankarskih, neodvisnih kandidatov." Prepričan je, da pri nas prosperirajo občine, kjer župani niso del strank, saj je treba sodelovanje razširiti. "Vzhaja nova politika."

Turel se s tem ni strinjal. "Jaz pa mislim, da je to, da nas obiščejo ministri, nam prisluhnejo v prvi osebi, brez papirologije, se seznanijo s težavami ljudi in ustanov, privilegij." Miklaviču je poočital, da ga ni motilo, ko je prišel na obisk minister Luka Mesec. "Težava so očitno ministri Svobode," je razmišljal. Dejal je, da so se zavezali, da bodo vzpostavili tako imenovano "avtocesto do Ljubljane". Tako bi v mesto pripeljali napredek in razvoj. Zanikal je, da bi obstajalo pogojevanje, da za Novo Gorico ne bo denarja, če ne bo izvoljen. Denar v vsakem primeru bo, pravi.

Miklavič pa meni, da se minister, ki želi iskreno pomagati, javi županu, ne županskemu kandidatu. Turel je na to odvrnil, da bi se v tem primeru kot župan vprašal – zakaj se minister ni oglasil pri njemu.