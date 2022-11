Na Bledu župana izziva čarodej in kočijaž, v Škofljici bi župan lahko postal 25-letnik

V 47 občinah od skupaj 212 v prvem krogu niso dobili župana oziroma županje, saj po neuradnih izidih nihče ni prejel potrebne večine glasov. Kandidata z največ glasovi se bosta tako 4. decembra za zmago pomerila v drugem krogu županskih volitev. Ta bo med drugim potekal tudi v šestih mestnih občinah – Maribor, Celje, Kranj, Krško, Murska Sobota in Nova Gorica.

Tokrat je bilo v prvem krogu izvoljenih več županov oziroma županj, saj je bil pred štirimi leti drugi krog potreben v 56 občinah.

Nekaj najbolj zanimivih bojev

V Mestni občini Maribor se ponavlja dvoboj izpred štirih let, v drugem krogu pa se bosta pomerila aktualni župan Aleksander Arsenovič in nekdanji župan Franc Kangler. Arsenoviču so volivci in volivke v nedeljskem prvem krogu namenili dobrih 36 odstotkov glasov, Kanglerju pa 25 odstotkov. Glede na volitve 2018 se je obema nekoliko znižala podpora.