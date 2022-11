Napaka na glasovnicah v Mariboru: pred listo Gibanje Svoboda napačna številka

Ob začetku predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah je v Mariboru prišlo do napake na glasovnicah. Zaporedna številka 12 se namreč ponovi, pred listo Gibanja Svoboda pa tako ni izžrebane številke 13. Takoj ko je mestna volilna komisija ugotovila napako, so natisnili nove glasovnice, vendar pa je v tem času 24 ljudi svoj glas že oddalo. Kljub temu bo volilni odbor tudi njihove glasovnice upošteval.

"Gre za bistveno kršitev postopka volitev, kar bi lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost volitev. Ves čas trajanja kampanje izrecno izpostavljamo, katera številka je bila izžrebana za izvolitev članic in članov mestnega sveta, sedaj pa številke 13 na glasovnici sploh ni," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v mariborskem odboru stranke. "Zakon o volitvah pravi, da mora biti volja volivke oz. volivca jasno izražena. Sprašujemo se, kako bo lahko jasno izražena, če številke Gibanja Svoboda na glasovnici sploh ni," so dodali.

icon-expand Volilna skrinjica FOTO: AP

"Pod zaporedno številko 12 je vpisana lista Slovenska ljudska stranka in Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec. Pod enako zaporedno številko, to je številko 12, je bila kot naslednja v vrstnem redu vpisana lista Gibanje Svoboda. Navedena lista bi morala biti pravilno vpisana pod zaporedno številko 13," so pojasnili. Tudi glasovnice z napako bo volilni odbor upošteval Nepravilnost so ugotovili okoli 8. ure zjutraj, to je uro po odprtju volišča, takoj po tem pa so napako odpravili. Svoj glas je na glasovnicah, ki nimajo pravilne številke, oddalo 24 ljudi, a so iz komisije sporočili, da bo pri ugotavljanju izida volilni odbor upošteval tudi te glasovnice.