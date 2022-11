Novogoriškemu županskemu kandidatu Turelu široka podpora strank in list

Kot je Samo Turel povedal na današnji novinarski konferenci, pogovori še potekajo, do srede pričakujejo še odgovore o sodelovanju z Zvezo za Primorsko in SD. "Sodelovanje v koaliciji je doslej odklonila le SDS," je dejal. Dodal je, da je vesel široke podpore tako z leve kot desne strani političnega prostora, kar po njegovem mnenju kaže na velike težave v novogoriški občini.

Njegova nasprotnika v prvem krogu lokalnih volitev, županska kandidata Anton Harej (NSi) in Andrej Pelicon (Levica), pričakujeta trdno koalicijo in konstruktivno sodelovanje v prihodnjih štirih letih. Marko Tribušon z Liste za razvoj pa meni, da je štiriletni županski mandat po eni strani kratek za večje projekte, po drugi strani pa dolg pri stagnaciji občine.

Harej je na novinarski konferenci povedal še, da je pred novim vodstvom in mestnim svetom v Novi Gorici izjemno zahteven mandat, saj ga bo zaznamovala Evropska prestolnica kulture leta 2025, še prej pa energetsko zahtevna zima.

Županski kandidat in trenutni župan Klemen Miklavič pa je v posebne izjavi po novinarski konferenci povedal, da ostaja zvest nestrankarstvu, ker je po njegovem mnenju to edini način za povezovanje list iz leve in desne strani. "Kajti pred nami so veliki razvojni projekti in pred nami je Evropska prestolnica kulture. To pa zahteva, da smo združeni, da se ne polariziramo, kajti premalo nas je Goričanov, da bi se lahko delili."

V prvem krogu volitev v Novi Gorici je največ glasov dobil Turel. Podprlo ga je 40,8 odstotka volivcev, aktualnega župana Miklaviča, s katerim se bosta pomerila v drugem krogu, pa 25,9 odstotka. Miklavič kandidira s podpisi volivcev, v tekmi za županski stolček pa je bilo skupaj pet kandidatov in ena kandidatka.

Z mestnega odbora SDS Nova Gorica so sporočili, da so jih na pogovor o morebitnem sodelovanju povabili tako iz Gibanja Svoboda kot Goriške.si. "Gibanje Svoboda nam že na samem razgovoru ni nič ponudilo in tudi na njihov odgovor smo čakali nekaj dni, medtem ko smo se z Goriško.si dogovorili o nadaljevanju sodelovanja," je sporočila predsednica mestnega odbora Elena Zavadlav Ušaj.

Poudarila je, da je bila njihova stranka v tem mandatu zelo aktivna, saj so v Novo Gorico pripeljali veliko projektov. "Z delom smo želeli nadaljevati, zato da bi se projekti, ki jih je pokrivala podžupanja Damjana Pavlica, tudi izvedli. Žal smo s strani Gibanja Svoboda dobili zaprta vrata, kar kaže na to, da se državna politika preveč meša v lokalno. To vsekakor ni dobro z vidika razvoja mesta," je zapisala.

Veseli so tega, da je politika Miklaviča in njegove ekipe povezovalna ter ne ločuje na leve in desne. Zato se z njimi dogovarjajo o sodelovanju tudi po letošnjih lokalnih volitvah.