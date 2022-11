Občinski svetnik pijan zbil 66-letnega invalida, nato pa pobegnil

Še več, pešca naj bi, preden je obležal, kar nekaj metrov peljal na pokrovu motorja. 66-letniku so na pomoč priskočili okoliški prebivalci in poklicali reševalce. Trenutno se moški zdravi v novomeški bolnišnici. Polomljeni naj bi imel obe nogi, na operacijo pa še čaka. Poškodbe so zelo hude, pripovedujejo svojci in prijatelji.

Zgodilo se je minulo soboto na vrhuncu martinovanja. Med tistimi, ki so pregloboko pogledali v kozarec in sedli za volan, je bil tudi občinski svetnik v občini Mokronog - Trebelno Borut Knez . Žal ravno v času, ko se je ob robu ceste sprehajal njegov 66-letni sokrajan.

"Moral bi pomisliti na ponesrečenca, na invalida, ki je tam obležal. Ne vem, kaj je mislil. Morda, da ga ne bodo dobili, izsledili, da bo ušel roki pravice," se sprašuje Anton Maver.

Knez ni bil dolgo na begu, saj so ga policisti še isti večer izsledili, mu zasegli avtomobil in opravili alkotest. "Ta je pokazal visoko vsebnost alkohola, in sicer 0,82 miligrama na liter," dodaja Zrilič. Kako pa se brani svetnik, ki se med drugim znova poteguje za položaj? "Poglejte, dogodek obžalujem, to je to. Želim mu čimprejšnje okrevanje." Na vprašanje, ali po dogodku umika kandidaturo, ni želel odgovoriti.

Župan je medtem prepričan, da mu bodo volivci na nedeljskih volitvah dali jasen znak, da je čas za odhod. "Četudi je samo občinski svetnik, je tako rekoč javna osebnost. Naj bi dajal nek zgled."

Policija je zoper 32-letnika že podala kazensko ovadbo. Očitajo mu dve kaznivi dejanji, za vsako je predvidena zaporna kazen do 5 let.