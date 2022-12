Odprla so se volišča za drug krog županskih volitev

Medtem ko so v 165 od 212 občinah župane izvolili že v prvem krogu lokalnih volitev 20. novembra, pa v 47 občinah nihče od županskih kandidatov takrat ni dobil več kot 50-odstotne podpore. V teh občinah torej župane izbirajo danes. Med občinami, v katerih je za izvolitev župana potreben drugi krog, je tudi šest od 12 mestnih občin, in sicer Maribor, Celje, Kranj, Nova Gorica, Murska Sobota in Krško.

Nove župane lahko danes izbira 490.639 volilnih upravičencev na 928 voliščih v državi. Ponekod bodo potekale tudi naknadne ali ponovne volitve v občinske svete ter svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, po podpisu v volilni imenik pa prejmejo glasovnico. Na njej bosta navedena županska kandidata, in sicer po vrstnem redu glede na izid glasovanja v prvem krogu volitev. Volivec glasuje tako, da obkroži številko pred imenom kandidata.

Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo predvidoma znani po 19.30 uri, ko bodo občinske volilne komisije vnesle prve podatke o preštetih glasovnicah v informacijski sistem. Podatki se bodo osveževali predvidoma do 23. ure oziroma do preštetja vseh glasov v vseh občinah.