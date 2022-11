Opazovalci: V Sloveniji bi morali razmisliti o omejitvi županskih mandatov

V Sloveniji je visok nivo zaupanja v volilni sistem, ugotavljajo opazovalci Sveta Evrope, ki so spremljali potek nedeljskih volitev. Po njihovem mnenju so potekale zgledno, ob čemer pa menijo, da so še možnosti izboljšav. Priporočajo tudi razmislek o omejitvi županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata.

Potek nedeljskih lokalnih volitev v Sloveniji je spremljala tudi opazovalna misija Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, ki kot svetovalno telo deluje pri Svetu Evrope in si prizadeva za utrjevanje demokracije na lokalni in regionalni ravni. Po lokalnih volitvah pred štirimi leti je bila to že druga opazovalna misija kongresa. Tokrat je k nam pripotovala 18-članska delegacija, ki je spremljala izvajanje volitev na 120 naključno izbranih voliščih po vsej Sloveniji, kar je vključevalo tudi štetje glasov na sedmih voliščih. Kot ugotavlja misija, so nedeljske lokalne volitve v Sloveniji potekale mirno in brez nepravilnosti in incidentov. To kaže, da obstaja v Sloveniji visok nivo zaupanja v volilni sistem tako s strani volivcev kot kandidatov. "Že to, da na voliščih ni bilo opazovalcev strank in strankarskih zaupnikov, govori samo zase," je na današnji novinarski konferenci poudaril vodja delegacije opazovalne misije David Eray. Glede na to, da je letošnje leto v Sloveniji super volilno, bi pričakovali tudi volilno utrujenost, vendar je število volivcev pokazalo obratno, je dodal.

Komisija ob tem ugotavlja, da so pri organizaciji volitev še možnosti izboljšav, slovenskim oblastem pa priporoča, da o njih razmislijo in jih proučijo do naslednjih lokalnih volitev. Na prvem mestu izpostavlja potrebo po bolj koherentnih pravilih pri pečatenju volilnih skrinjic. Slednje se namreč pečatijo na različne načine, kar so predstavniki ugotovili že ob opazovanju lokalnih volitev pred štirimi leti. V nekaterih primerih pa so imeli volivci tudi težave z iskanjem prave volilne skrinjice ali pa so razgrnili volilni listek, še preden so ga položili v skrinjico. "To lahko postavi pod vprašaj tajnost pri glasovanju," je poudaril Eray.

icon-expand Zoranu Jankoviću so ljubljanski volivci zaupali že šesti mandat. FOTO: Luka Kotnik

Glede števila volivcev na posameznem volišču misija ugotavlja, da je bilo le-to na podeželju v posameznih primerih majhno, v urbanih oz. mestnih okrožjih pa je bilo volivcev izrazito več, tudi od 2000 do 3000, tako da so na nekaterih voliščih volivci stali v vrsti. To je povzročilo nepotrebne obremenitve za delavce na voliščih, zato misija meni, da bi bilo koristno, če bi v nekaterih primerih eno volišče "razbili" na dva ali tri. "Verjamemo, da bi lahko Državna volilna komisija pridobila več pristojnosti pri zagotavljanju enotnosti postopkov pri označevanju in pečatenju volilnih skrinjic, zato da bi se tudi bolje organiziralo izobraževanje in bi se dala natančnejša navodila glede praktične ureditve na sam dan volitev in za organizacijo volišč," je poudaril Eray. Po mnenju komisije bi morali v Sloveniji začeti tudi razpravo o trajanju županskih mandatov, tako da bi se omejili na največ dva zaporedna mandata. V 51 občinah je bil namreč samo en kandidat za župana, tudi sicer je skladno s slovenskim volilnim sistemom zelo težko zamenjati župana. "Neomejeni županski mandati omejujejo tudi možnosti za mlajše generacije v politiki," je poudaril vodja delegacije. Misija priporoča tudi zvišanje sedaj zelo nizkega praga za financiranje volilnih kampanj, s čimer bi se izognili, da kandidati iščejo "kreativne načine zbiranja donacij za lastne kampanje". "V državi, kot je Slovenija, ki je znana po velikem številu nestrankarskih kandidatov in neodvisnih list, je to še posebej pomembno. Da bi bilo treba ukrepati na tem področju, kaže tudi uspeh neodvisnih kandidatov na nedeljskih volitvah," je poudaril Eray. Po mnenju misije pa je veliko možnosti za izboljšanje tudi na področju zastopanja žensk v lokalni politiki. Trenutno je med župani le deset odstotkov žensk in tudi po nedeljskih lokalnih volitvah se to verjetno ne bo spremenilo. "Videli smo zelo veliko predsednic volilnih komisij, žal pa veliko manj županj," je poudaril Eray. Prve zaključke in ugotovitve glede spremljanja lokalnih volitev v Sloveniji bo opazovalna misija pripravila do 5. decembra, v prvih mesecih prihodnjega leta pa bosta potekala razprava in sprejetje poročila in priporočil za slovenske oblasti.