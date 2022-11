Politični spopad v Škofljici: v boj za županski stolček kar pet kandidatov

Resda v senci bolj odmevnih političnih bojev v večjih slovenskim mestih, a lokalna predvolilna vročica zajema tudi manjše kraje. V Škofljici - eni najhitreje rastočih občin v Sloveniji - se, povedo domačini, odvija najzanimivejši politični spopad za oblast doslej. Kar štirje kandidati bodo skušali premagati dolgoletnega župana Ivana Jordana. Med očitki, ki pred nedeljskimi volitvami letijo nanj, pa: od mobinga pa celo do - pretiranega - simpatiziranja z državami Višegrajske skupine. In kaj na to poreče aktualni župan?

Ob sprehodu ob vselej - zelo prometni - cesti, ki pelje skozi Škofljico te dni pozdravljajo obrazi petih kandidatov, ki so z reklamnih panojev tako rekoč izrinili trgovce. Oblast je slast pravijo. In ta pisarna je - povedo krajani - zanimiva kot še nikoli. "Nobenega podjetja nimam v tujini," trdi Ivan Jordan. Tako pa aktualni župan - ki te dni odgovarja na številne očitke. Da ima podjetje na Slovaškem in da kot župan nenavadno veliko sodeluje z državami višegrajske skupine. Pa tudi, da so odnosi na občini zelo slabi. Na kar opozarja tudi konkurent, ki je prvi napovedal kandidaturo. "Sliši se nič lepega, da so ljudje zafrustrirani, da je veliko bolniških odsotnosti, to pa menim, da zato, ker ni pravega pristopa do zaposlenih," meni kandidat Igor Zupančič. "Sam zagovarjam odprto občino, občino kompromisov, pozitivno naravnano občino," pa je v svoji kampanji jasen Bojan Božič. icon-expand Bo kandidatom uspelo premagati Jordana? FOTO: POP TV Župan - ki se je moral pred časom zagovarjati tudi pred očitki o nadlegovanju - ko naj bi prestopil meje dopustnega v razmerju z nekdanjo zaposleno - "Lepo Natašo", javnosti bolj znano po kadrovski aferi, ko se je v času Šarčeve vlade prav iz občine preselila na Sovo. Župan o pogrevanju namigovanj o njegovem neprimernem vedenju na delovnem mestu pravi: "A je čudno, da se pojavijo tri dni pred volitvami? Zakaj se pa tri mesece prej niso, zakaj se pa 14 dni prej niso. To je čisti napad name." In kaj bi delal drugače, pri le 25 letih - daleč najmlajši županski kandidat Rok Treven? "Učinkovito pridobivanje evropskih sredstev. Trenutno je naša občina na samem repu črpanja evropskih sredstev," je jasen. A na drugi strani - odgovarja župan - beleži zelene številke. "Občina je ena izmed dvanajstih občin brez kredita," pravi aktualni župan. A je - pravijo - drugi kandidati - zaspala. In kaj obljubljajo, kakšna bo Škofljica čez štiri leta? "Uredili bomo obvoznico. Oziroma obvozno cesto. Naredili bomo podhod. Naredili bomo nov zdravstveni dom," odgovarja Zupančič. Jordan pa svoje delo ocenjuje kot uspešno: "Zelo na kratko - 161 projektov smo naredili. 21 jih imamo v delu." Traven ima v svoji kampanji kot cilj tudi: "Izgradnjo obvoznice. Drugi prioritetni projekt je izgradnja medgeneracijskega centra." Kandidat največje vladne stranke - pri doseganju ciljev - računa predvsem na državno politiko: "Imamo podporo nenazadnje vseh pristojnih ministrstev. Jaz verjamem, da je to dobra popotnica za nas. Za moje in za naše delo." Svojo kandidaturo je - sicer kot zadnji - napovedal tudi Primož Cimerman, ki pa se danes na naš klic ni odzval. Neuradno pa naj bi bil ta hip bolniško odsoten.