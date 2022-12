Potrjena zmaga z enim glasom razlike, Toni Jelovica župan Središča ob Dravi

Državna volilna komisija je, potem ko je že v nedeljo dvakrat preštela vse glasove, do danes čakala na morebitne pritožbe zoper rezultat. A Borko je že dan po volitvah dal vedeti, da se verjetno ne bo pritožil, in izrazil pričakovanje, da bo volilna komisija v torek uradno potrdila Jelovico za novega župana. "Najverjetneje je na rezultat vplivala želja ljudi po novih obrazih. Sami smo peljali umirjeno kampanjo in imamo mirno vest, ljudje pa so povedali svoje," je po nedeljskem porazu dejal Borko, ki se s tem verjetno poslavlja od lokalne politike.

Novi župan Jelovica je zmago pripisal svojemu volilnemu programu, ob tem pa dodal, da so se občani očitno odločili za spremembe. "Moj program gre zlasti v smeri zagona industrijske cone in novih delovnih mest, s čimer bomo skušali ustaviti odseljevanje mladih," je še povedal.