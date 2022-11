Predsednica DZ ob oddaji glasu poudarila pomembnost lokalnih skupnosti

Kot meni, ni nepomembno, kdo so županje in župani v lokalni skupnosti in kdo so mestne svetnice in mestni svetniki. "Čeprav imamo včasih občutek, da se politika gradi od zgoraj navzdol, se velikokrat gradi od spodaj navzgor. Dobri lokalni temelji pomenijo tudi dobro politiko na nacionalnem nivoju," je dejala.

Želi si, da bi državljanke in državljani spoznali, kako pomembna je njihova volilna pravica, da lahko oddajo svoj glas za vse volitve, tako za lokalne, nacionalne in tudi referendumske. "Zavedati se morajo, da so odločitve, ki jih sprejemamo tako na lokalnem nivoju kot na nacionalnem nivoju, pomembne in vplivajo na njihovo življenje, na življenje njihovih otrok. Prav je, da se vsak, ki želi biti kritičen, udeleži volitev, ker ima takrat možnost povedati, kakšno politiko si želi," je dodala.

V Sloveniji danes potekajo osme lokalne volitve v zgodovini samostojne države. Med 7. in 19. uro je oprtih 3245 volišč, na katerih volivci odločajo, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil 212 slovenskih občin. Poleg županov volijo tudi člane mestnih svetov in ponekod tudi svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali romske skupnosti, pa volijo tudi predstavnike teh skupnosti. Za 212 županskih mest se skupaj poteguje 618 kandidatov, 3382 svetniških mest pa si želi zasesti 18.671 kandidatov.