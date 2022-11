Za mesta županov se poteguje 511 kandidatov, od tega 107 žensk. Koliko bodo ženske uspele prepričati volivce in volivke, bo znano kmalu, je pa v zadnjih štirih letih na županskem stolčku sedelo 22 županj. V občini Selnica ob Dravi in občini Sveti Andraž so volitve že odločene, saj sta v prvi Vlasta Krmelj, v drugi pa Darja Vudler edini kandidatki, torej bosta občino vodili še naslednja štiri leta.

