Še nižja udeležba kot prvič in mobilizacija volivcev v Celju

Prvi krog volitev županov in članov občinskih svetov je zaznamovala druga najnižja volilna udeležba na lokalnih volitvah do zdaj. Po oceni Andraža Zorka gre razlog iskati v tem, da so lokalne volitve padle v vmesni čas med predsedniškimi in referendumi. V drugem krogu na državni ravni pričakuje še nižjo volilno udeležbo. "V drugem krogu umanjkajo volivci, ki so v prvem krogu izgubili svojega kandidata in ne čutijo potrebe, da bi dali svoj glas nekomu, ki ni njihova prva izbira," pravi. Izjema bi lahko bilo Celje, kjer ne bi presenetila mobilizacija volivcev.

V prvem krogu lokalnih volitev je bila udeležba po podatkih Državne volilne komisije 47,6 odstotka, kar je druga najnižja volilna udeležba v prvem krogu lokalnih volitev do zdaj. Nižja je bila le še leta 2014, ko je na volišča odšlo 45,2 odstotka volivcev.

Analitik javnega mnenja in direktor agencije Valicon Andraž Zorko razlog za slednje pripisuje temu, da je prvi krog lokalnih volitev padel v čas med volitvami predsednika republike in trojnim referendumom. "Tako predsedniške volitve kot referendumi so bili namreč deležni precej večje pozornosti," pravi. "Drži pa tudi, da imajo lokalne volitve neko svojo specifiko, to je, da so res lokalne, kot pove že samo ime, in da so tudi zato razlogi za udeležbo zelo lokalni," je ocenil za STA.

Dvoboj Aleša Bržana in Borisa Popoviča v drugem krogu je pred štirimi leti mobiliziral koprske volivce, FOTO: Miro Majcen

Kot pravi, je vsaka občina specifična, s čimer je pogojena tudi volilna udeležba. Zato med občinami tudi prihaja do velikih razlik. Kot primer je navedel Mestno občino Koper, kjer je bila volilna udeležba zaradi dveh močnih kandidatov, kot sta aktualni župan Aleš Bržan in nekdanji župan Boris Popovič, skoraj 54-odstotna, na drugi strani pa občino Horjul, kjer je bil župan znan že vnaprej in kjer so zabeležili le 22,6-odstotno volilno udeležbo. V drugem krogu županskih volitev na državni ravni pričakuje nižjo udeležbo, saj tudi večletna statistika govori, da se drugega kroga udeleži manj volivcev. Razlog za slednje je po besedah Zorka preprost: "V drugem krogu umanjkajo volivci, ki so v prvem krogu izgubili svojega kandidata in ne čutijo potrebe, da bi dali svoj glas nekomu, ki ni njihova prva izbira." Tudi sicer ni nekih posebnih razlogov, da bi bila volilna udeležba na državni ravni v drugem krogu lahko višja, dodaja.

Bomo letos podobno zgodbo kot pred štirimi leti v Kopru spremljali v Celju? FOTO: POP TV