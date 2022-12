Še zadnjič letos na volišču, v 47 občinah volivci izbirali novega župana

Prve besede Arsenoviča in Kanglerja

V štabu kandidata za mariborskega župana Saše Arsenoviča nestrpno pričakujejo rezultate. "Občutki so optimistični, za nami je dobro obdobje zelo učinkovitega dela. Verjame, da so volivci to prepoznali. Na srečo pa danes ne bomo rabili čakati tako dolgo, kot prejšnjič," je dejal kandidat. Tudi pričakovanja v štabu Franca Kanglerja so velika. "Če človek iskreno misli in ga skrbi za ljudi, potem si vztrajen pri tem, da ljudem pomagaš in jim ponudiš to, kar si želijo. Ta ekipa je to tudi ponovila," je dejal. Ob tem je dodal, da so na nek način sicer že zmagali, saj so že v prvem krogu dosegli velik uspeh.