Slavje zmagovalca na pragu poraženca v knežjem mestu

Tik preden so se volišča po državi zaprla in se je začelo preštevanje glasov, sta si Šrot in Kovač v dvorani Narodnega doma segla v roke in podala prve izjave za medije o volilni udeležbi, kampanji in svojih pričakovanjih. Nato sta se odpravila na Prešernovo ulico, kjer sta rezultate pričakala le nekaj metrov oddaljena drug od drugega – Šrot v štabu stranke Celjska županova lista, Kovač pa v kavarni Kofein.

Polnih 24 let je Bojan Šrot županoval v Celju, preden se je našel nekdo, ki ga je "z večnega prestola" vrgel. Protikandidat, ki ga je poslal v drugi krog lokalnih volitev in ga tam tudi premagal, je mladi arhitekt Matija Kovač , novinec na volivah, nikakor pa ne na lokalnem političnem parketu, ki je v svoji kampanji stavil na mladostno energijo in prepričanje, da je Celje zrelo za spremembe.

Že po 20 odstotkih preštetih glasov, ko je imel Kovač 57-odstotno podporo volivcev, se je med njegovimi podporniki razlegel bučen aplavz, on pa je v svojih izjavah ostajal zadržan, češ da še ni preštetih dovolj glasov, da bi lahko govorili o zmagi. V redkih trenutkih, ko ga novinarji nismo oblegali, je tudi sam pogledoval na telefon ali pa so mu rezultate sporočali njegovi bližnji. Nasmihala se mu je gladka zmaga, ob čemer ni mogel skrivati veselja.

Glede na to, koliko dobrega je že sedaj naredil za Celje, je prepričana, da ljudi pod njegovo takirko čaka lepa prihodnost. " Oziroma vsaj taka, da se bo vsak lahko počutil vključenega in imel res občutek, da lahko nekaj pripomore k soustvarjanju mesta. Jutri nas čaka nov delovni dan, a mislim, da bo to precej drugačen ponedeljek ," je napovedala. In kako prav je imela.

"Matija si v prvi vrsti želi pomagati vsem okoli sebe. Ima neko povezovalno moč, da poskuša vsakemu ugoditi – ne za vsako ceno, seveda, ampak tako, da išče pravičnost in iskreno verjame, da lahko spreminja stvari. To tudi sama najbolj cenim pri njem ," nam je povedala njegova partnerica Mojca Črešnik , ki je tudi sama vesela, da je naporna kampanja končana.

Tik preden so ga skoraj odnesli s seboj, nam je prvopodpisani pod Kovačevo kandidaturo Gregor Deleja uspel povedati, da je nad rezultatom, ki se nakazuje, preprosto navdušen. " Zdi se mi, da je ta sprememba, ki jo Celje čaka, našla pravo mesto v Matiji Kovaču! S svojo mladostno energijo, povezovalnostjo, angažiranostjo, predvsem pa s predanostjo temu, kar dela, bo znal to naše drago Celje popeljati v zelo lepo prihodnost ," je ponosno povedal o Matiji, s katerim se poznata iz srednje šole.

Veselje se je stopnjevalo iz minute v minuto in ni trajalo dolgo, preden je Kovačev štab postal premajhen za vse, zato so se preselili kar na ulico. Njegovi podporniki, ki so nosili rumene broške z napisom "vsak je svoje sreče kovač", so začeli proslavljati zmago.

Po večini preštetih glasov so Celjani zunaj na ulici, pod svetlobno zaveso, slavili, kot da so pravkar vstopili v novo leto. In medtem ko je zmagovalec volitev prejemal objeme in čestitke, odgovarjal na novinarska vprašanja in se nasmihal fotografskim objektivom, je ob strani – pred vrati svojega štaba - potrpežljivo čakal poraženi Bojan Šrot , ki mu ni uspel naskok na sedmi mandat. Kot je povedal v izjavi za medije, se bo zdaj posvetil svoji odvetniški pisarni. " Očitno so se ljudje naveličali in so si zaželeli sprememb, vendar vse spremembe niso vedno pozitivne, " je opozoril. Nato je z nasmehom pristopil h Kovaču, se z njim rokoval, mu izrekel čestitke in se vrnil v svoj štab.

Zaradi zmage svojega sina je bila cel večer nasmejana tudi Nataša Kovač, Matijeva mama, ki pravi, da se ne boji, da bi imel zdaj kaj manj časa za družino. Po naporni kampanji si bodo, tako kot vsako nedeljo, privoščili družinsko kosilo.

"Celje praznuje, da ne rečem pleše!" je bila Kovačeve zmage vesela tudi poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga. "Mi smo verjeli in jaz verjamem, da so ljudje začutili Matijevo iskrenost, njegove dobre namere in so ga zato prišli podpret. Skozi kampanjo je bil ves čas sam svoj, takšen, kot je, nikoli se ni pretvarjal. Je zelo preprost, vsebinski človek z najiskrenejšimi nameni, kar je že pokazal kot mestni svetnik. Vedno je deloval v dobro mesta in jaz verjamem, da je to prava izbira, ker tudi vedno bo," je prepričana.

Za njenim hrbtom so odmevali žvižgi in vzkliki: "Forza, Matija!" in "Kovač, Kovač!", v nekem trenutku je skupinica zapela tudi Zdravljico.