Soočenje: kdo je s kolesom podrl mimoidočo gospo in kdo nikoli ne da za rundo?

Potem ko smo preteklo nedeljo v drugem krogu izbrali novo predsednico republike, se bomo na volišča odpravili še naslednji dve nedelji, ponekod celo tri. Izbirali bomo župane in svetnike v občinskih svetih. Za našo oddajo so se že soočili župani tistih mest, kjer bodo boji še posebej zanimivi. Do sedaj smo že videli dvoboj za županski stolček v Kopru, Kranju in Celju. Naslednji napeti dvoboj pa bo potekal med mariborskima kandidatoma.

Aleksander Pozvek se je tako odpravil v štajersko prestolnico in soočil aktualnega župana Sašo Arsenoviča in po Pozvekovih raziskavah najzanimivejšega protikandidata, sicer tudi nekdanjega mariborskega župana, Franca Kanglerja. Ni se uštel. Najprej obtožba Kanglerja, da Arsenovič nikoli ne da za rundo. Nato stava za penino. Tako se je začelo zanimivo soočenje, ki pa je takšno ostalo do konca.

Kandidata sta se skupaj s Pozvekom najprej odpravila na lokalno stojnico, kjer so v dobri volji nazdravili. Soočenja sta bila sicer vesela, saj sta se v zadnjih štirih letih videla le nekajkrat.

Arsenovič je glede svojih županskih prioritet povedal, da se bo kot župan osredotočil na nove vrtce in šole in poskrbel za zdravstvene postaje. Želi si tudi, da bi dokončali promenado.

Kangler pa je povedal, da bo njegova prioriteta drugačno financiranje športa, obnova cest. Želi si tudi ublažiti ekonomsko gospodarsko krizo na področju energentov.

Kandidata in Pozvek so se nato odpravili na sprehod. Tam so srečali tudi mimobežnega občana, ki je Arsenoviču čestital za njegovo uspešno delovanje pri Zavodu za turizem, a občan ni pozabil niti na Kanglerja. Zanj je povedal, da je odličen pohodnik in reden obiskovalec Pohorja.

Kandidata pa sta si segla tudi v roke. Ko so prispeli do osrednjega mariborskega trga, je Arsenovič Kanglerju čestital za uspešno prenovljen trg – ta prenova se je namreč zgodila v času Kanglerjevega županskega mandata.

Več zanimivosti pa v zgornjem videu.