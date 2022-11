Stranke o rezultatih lokalnih volitev: kdo je zadovoljen in kdo ne?

Predsednik SDS Janez Janša je že v nedeljo zvečer dejal, da je SDS že petič zapored zmagovalka po seštevku mestnih in občinskih svetnikov. Ocenil je, da bo stranka vsaj dosegla (če ne presegla) rezultate z volitev pred štirimi leti, kjer je bilo izvoljenih 52 županov, še pred koncem štetja glasov pa je ocenil, da bodo zmagali v 45 občinah, ob tem pa računa na kandidate, ki so se uvrstili v drugi krog in kandidirajo z njihovo podporo. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je SDS dobila 11 županov in 494 mestnih oz. občinskih svetnikov, kar je največ. Je pa zaradi slabega volilnega izida z mesta predsednika ljubljanskega odbora SDS odstopil Anže Logar.

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je z izidom lokalnih volitev zadovoljen, je ob robu seje DZ dejal v izjavi za medije. Še posebej ponosen je, da se je Gibanju Svoboda uspelo uveljaviti tudi na lokalni ravni z "zavidljivim številom mest svetnikov in svetnic", še posebej v mestnih občinah, kar je bil njihov cilj, ki so ga v veliki meri dosegli, je dejal. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je Svoboda dobila enega župana in 402 svetniški mesti.

"NSi je edina med etabliranimi političnimi strankami, ki je na lokalnih volitvah povečala tako število izvoljenih županov in županj kot število izvoljenih svetnic in svetnikov po vsej Sloveniji," je v izjavi za javnost poudaril vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. V primerjavi z volitvami leta 2018, kjer so dobili 12 županov, jih imajo letos 16. V to štejejo tudi župane, ki so kandidirali na svoji listi, a so člani NSi. Število svetnikov pa so z 242 povečali na 291, je dodal. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je sicer NSi dobila 11 županov in 193 mestnih svetnikov.

V SLS menijo, da so relativna zmagovalka lokalnih volitev po številu županov, ki so jih po (so)predlagateljstvu dobili v 16 občinah, so zapisali v sporočilu za javnost. "Če k rezultatu prištejemo še 14 neodvisnih kandidatov, ki jim je stranka izrazila podporo ter so bili izvoljeni v prvem krogu, lahko ugotovimo, da je SLS na ravni županov največja stranka v Sloveniji," so zaključili. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je SLS dobila 13 županov, kar je največ, in 168 mestnih oz. občinskih svetnikov.

Predsednica SD Tanja Fajon je v nedeljo zvečer dejala, da je zadovoljna z izidi prvega kroga lokalnih volitev. Kot je povedala, so kandidati Socialnih demokratov osvojili deset županskih mest, še najmanj šest pa se jih je uvrstilo v drugi krog, kar je po njenih besedah "lepa številka". Po podatkih Ministrstva za javno upravo je SD dobila 10 županov in 270 svetniških mest.

Koordinator Levice Luka Mesec je v izjavi za medije ob robu seje DZ izid stranke na lokalnih volitvah ocenil kot slab. Kljub temu da v stranki niso imeli velikih pričakovanj, bodo sledile razprave, kako ta problem nasloviti, je dejal. Pozitivno jih je presenetil rezultat Nataše Sukič v Ljubljani in Matije Kovača v Celju, ki se je v drugi krog uvrstil skupaj z dolgoletnim celjskim županom Bojanom Šrotom. Levica je po podatkih Ministrstva za javno upravo dobila le 22 svetniških mest.

V 47 občinah bo o zmagovalcu odločal drugi krog volitev 4. decembra.