V 47 občinah predčasno glasovanje pred drugim krogom županskih volitev

V 165 od 212 občin so župane za prihodnji štiriletni mandat izbrali že 20. novembra, ko so izvolili tudi nove občinske svete. V 47 občinah, kjer nobeden od županskih kandidatov ni dobil večinske podpore, pa se bodo morali 4. decembra znova odpraviti na volišča. Izbirali bodo med kandidatoma, ki sta bila najuspešnejša v prvem krogu. Na župane med drugim čakajo tudi v polovici mestnih občin. Gre za Maribor, Kranj, Celje, Novo Gorico, Mursko Soboto in Krško.

Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo mogli na volišče, bodo imeli te dni možnost predčasne oddaje glasov. V nekaterih občinah jim bo to omogočeno v torek, sredo in četrtek, v nekaterih, zlasti manjših, pa le en dan. V dneh, ki so jih za predčasno glasovanje določile občinske volilne komisije, bodo volišča odprta med 7. in 19. uro.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, morajo občinski volilni komisiji sporočiti, da želijo glasovati pred volilni odborom na svojem domu. Rok za oddajo prijave se bo iztekel v sredo. Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom. Obvestilu pa morajo priložiti ustrezno dokazilo.