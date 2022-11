V Bovcu zahteva za ponovno štetje glasov za županske volitve

"Zelo smo zadovoljni z volilnim rezultatom, vendar želimo biti prepričani glede na majhno razliko, ki bi lahko pomenila drugi krog volitev. Razlika, ki bi nas uvrstila v drugi krog, je le 0,65 odstotka oziroma okrog 20 glasov," je povedal županski kandidat Kristjan Omerović.

Kot je dodal, bi se pri 1557 glasovih lahko zgodila napaka. "Ob tem se lahko izkaže, da imamo morda tudi manj glasov in bi sedanji župan dobil več veljavnih glasov," je dejal, a ker je bil tako blizu drugega kroga, so se v štabu odločili, da zahtevajo ponovno štetje.

Tajnica občinske volilne komisije Občine Bovec Katarina Barbara Ostan Koren je potrdila, da je v ponedeljek prejela ugovor, ki ga je vložila Lista za Posočje - Bovec. O njem bo komisija odločila v zakonitem roku, je še povedala.

"Njihova odločitev me je kar malo presenetila, vendar s tem nimam nobenih težav. Občinska volilna komisija naj sedaj odloči, ali se gre v ponovno štetje. Jaz tega sicer ne bi naredil in bi častno priznal poraz. Vendar je to njihova pravica," pa je odločitev Omerovićevega štaba komentiral zmagovalec volitev Valter Mlekuž.

Lista za Posočje - Bovec je sicer v nedeljo dobila največ mandatov v občinskem svetu, volivci so ji namenili pet od skupaj 12 mandatov. Županova lista je dobila tri občinske svetnike.