V Divači 'tretji krog': De Lucia na sodišče zaradi nepravilnosti pri glasovanju

"Menimo, da postopek volilne komisije ni bil pravilno izpeljan. To, da se je neznana oseba sprehajala z glasovnicami, že samo po sebi sproža nešteto vprašanj," je svoje razloge za vložitev pritožbe pojasnil De Lucia, ki je hkrati izpostavil, da po njegovem mnenju to ni bila edina napaka volilne komisije. "Poleg tega pa nekatere glasovnice na voliščih niso imele dvojnega žiga. Teh nepravilnosti je torej več. Zato smo se odločili, da bomo podali pritožbo na upravno sodišče," je dodal De Lucia.

Županski kandidat je pojasnil, da ne ve, če bo pritožba vplivala na volilni rezultat. "Pritožbo bomo vložili, kaj pa se bo zgodilo naprej, je pa težko napovedati," je povedal. Osem glasov, ki so na volilno komisijo prispeli mimo pošte, naj bi bilo po besedah De Lucie sicer namenjenih njegovi protikandidatki. "A kljub temu bomo pritožbo vložili. In to zato, ker trenutno ni nekega splošnega zaupanja v samo občino. In mi bi radi zadevi prišli do dna, da bo tako, kot mora biti," je dodal.

De Lucia je še povedal, da verjame v pravno državo in v to, da bo sodišče povedalo, "kaj je prav". "Tisto, kar bo sodišče sprejelo, je tisto, kar bo veljalo. Mislim, da si naša občina po dolgem času zasluži svojo kredibilnost," je zaključil.

Alenka Štrucl Dovgan pa je ob De Lucievi napovedi za vložitev pritožbe na upravno sodišče dejala, da "ima vsak pravico do pritožbe, če meni, da so mu bile kršene pravice".

Kljub temu aktualna županja pravi, da sama zaupa volilni komisiji, ki je pritožbo De Lucie zavrnila. Dodala je, da bo o pritožbi zdaj odločalo sodišče in da se bodo v njenem kabinetu odzvali, ko bo znana odločitev sodnikov. Štrucl Dovganova sicer pravi, da je zanjo "izražena volja volivcev edina prava".

Alenka Štrucl Dovgan bo, če bo ostalo pri izidu, nastopila že svoj tretji mandat.