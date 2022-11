V Kopru se Popovič približuje Bržanu

Aleš Bržan in Boris Popovič leta 2018.

V raziskavi javnega mnenja, ki jo je v občini Koper za Dnevnik opravila agencija Ninamedia, je podporo aktualnemu županu Alešu Bržanu izkazalo 55,7 odstotka opredeljenih anketirancev. Teden prej se jih je tako izreklo 59 odstotkov. Podpora prejšnjemu županu Borisu Popoviču je medtem narasla s 25,6 na 30,6 odstotka.

Zadnjo anketo so opravili med 10. in 12. novembrom na vzorcu 500 ljudi. V njej je 50,2 odstotka vprašanih izrazilo namero glasovati za Bržana (Lista Aleša Bržana in Gibanje Svoboda), 27,6 odstotka za Popoviča (Koper je naš), 6,8 odstotka pa za Jadranko Šturm Kocjan (SD).

Sledijo Alana Medveša (Levica) z 2,8-odstotno podporo, Igor Colja iz SDS (1,6 odstotka) in Peter Bolčič (Zaupanje) z 1,2-odstotno podporo, medtem ko se 9,8 odstotka vprašanih ni želelo opredeliti.