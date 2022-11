V Mariboru največ kandidatov, bo sledil drugi krog?

Do 16. ure se je v Mestni občini Maribor na voliščih zvrstilo 27,44 odstotkov volilnih upravičencev. Ti so lahko izbirali med 15 kandidati. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah na volitvah za župana Mestne občine Maribor je bil v prednosti aktualni župan Saša Arsenovič z 38,6 odstotki podpore, ki se poteguje za drugi mandat. Najbližje mu stojita nekdanji mariborski župan Franc Kangler z 22,4 odstotka, ki se je proti aktualnemu županu boril že na prejšnjih volitvah leta 2018 in nekdanji direktor UKC Vojko Flis z 19,3 odstotka podpore, ki se v politiko podaja prvič.

Na četrtem in petem mestu sta bila Lidija Divjak Mirnik (LPR) in Dejan Kaloh (SDS) s približno šestimi odstotki podpore, nato pa so se zvrstili še Vladimir Šega (Levica) z dvema odstotkoma podpore, Igor Jurišič (Stranka mladih-Zeleni Evrope) in Boštjan Klun (SD) s po 1,3 odstotka, Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) z 0,9 odstotka in Nina Beyokol (Piratska stranka) z 0,7 odstotka podpore.

V drugi polovici pa Miha Recek (SLS in Naša dežela), Matic Matjašič (Stranka mladih. Povezujemo), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika) in Bernard Memon (NSi) bi po tej anketi zbrali po 0,4 odstotka glasov. Zadnje mesto je s 0,2 odstotka podpore zasedel Franc Jesenek (Stranka slovenskega naroda).

Volivci izbirajo tudi med 17 listami za mestni svet. Tam še vedno prednjači Gibanje Svoboda, ki ga je v najnovejši anketi podprlo 22,7 odstotka vprašanih. Sledijo Lista Arsenovič za Maribor, SDS in SD.