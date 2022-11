V prvem krogu 27 glasov razlike, oba napovedujeta zmago v nedeljo

Med projekti, ki že potekajo, v programu omenja področje vodooskrbe, na področju cestne infrastrukture pa napoveduje skorajšnji začetek gradnje kanalske obvoznice, za katero je država že izbrala izvajalca. Nadaljevati namerava urejanje prostora za gradnjo stanovanj, spodbujala bo tudi aktivnosti za krepitev podjetnosti in konkurenčnosti lokalnega gospodarstva in turizma.

Županja Tina Gerbec , ki jo ob SD podpira tudi DeSUS, je prejšnjo nedeljo zbrala nekaj manj kot 48 odstotkov glasov, njen izzivalec Miha Stegel pa skoraj 47 odstotkov. Če bo aktualni županji uspelo priti do drugega mandata, obljublja nadaljevanje začetih projektov, pri čemer zagovarja enakomeren razvoj celotne občine.

V sklopu obnove samskega doma v Desklah, za kar so že pridobili zasebnega investitorja, bodo sodelovali pri ureditvi varovanih stanovanj, Tina Gerbec pa obljublja tudi regulacijo cene vrtca in povečanje nadomestila ob rojstvu otroka. V naslednjem mandatu naj bi bila po njenih pričakovanjih zaključena tudi gradnja optičnega omrežja.

Stegla, ki kandidira s podpisi volivcev, sta pred prvim krogom podprli Lista za zdravje in kakovost bivanja in Lista z vizijo, sicer pa je znan tudi iz dogajanja v zvezi z urejanjem oskrbe z vodo v Anhovem in Desklah. Slednje ostaja tudi ena od njegovih prioritet v primeru izvolitve.