V prvem krogu izvoljenih 165 županov, 47 duelov v drugem krogu

V prvem krogu županskih volitev so od 212 občin župane izvolili v 165 občinah, kažejo trenutni, delni in neuradni izidi. Pred štirimi leti se je to zgodilo v 156 občinah. Župane za prihodnja štiri leta so v nedeljo dobili tudi v šestih mestnih občinah. V 51 občinah pa novi župani v letošnji volilni tekmi niso imeli nobenega protikandidata. Župani, ki so po delnih neuradnih izidih izvoljeni v prvem krogu: Ajdovščina: Tadej Beočanin Ankaran: Gregor Strmčnik Apače: Andrej Steyer Beltinci: Marko Virag Benedikt: Milan Repič Bistrica ob Sotli: Franjo Debelak Bloke: Jože Doles Bohinj: Jože Sodja Borovnica: Peter Črnilogar Bovec: Valter Mlekuž Braslovče: Tomaž Žohar Brezovica: Metod Ropret Cankova: Danilo Kacijan Cerklje na Gorenjskem: Franc Čebulj Cerknica: Marko Rupar Cerkvenjak: Marjan Žmavc Cirkulane: Antonija Žumbar Črenšovci: Vera Markoja Črna na Koroškem: Romana Lesjak Črnomelj: Andrej Kavšek Dobje: Franc Leskovšek Dobrepolje: Janez Pavlin Dobrna: Martin Brecl Dobrova-Polhov Gradec: Jure Dolinar Dobrovnik: Marjan Kardinar Dol pri Ljubljani: Željko Savič Domžale: Renata Kosec Duplek: Mitja Horvat Gorenja vas-Poljane: Milan Janez Čadež Gorje: Peter Torkar Gornji Grad: Anton Špeh Gornji Petrovci: Franc Šlihthuber Grad: Cvetka Ficko Grosuplje: Peter Verlič Hajdina: Stanislav Glažar Hoče-Slivnica: Marko Soršak Hodo: Denis Tamaško Horjul: Janko Prebil Hrastnik: Marko Funkl Hrpelje - Kozina: Saša Likavec Svetelšek Idrija: Tomaž Vencelj Ivančna Gorica: Dušan Strnad Jezersko: Andrej Karničar Juršinci: Robert Horvat Kamnik: Matej Slapar Kidričevo: Anton Leskovar Kobarid: Marko Matajurc Kobilje: Darko Horvat mag. Kočevje: Vladimir Prebilič Komen: Erik Modic Koper: Aleš Bržan Kozje: Milenca Krajnc Križevci: Branko Slavinec Kungota: Tamara Šnofl Kuzma: Jožef Škalič Lenart: Janez Kramberger Litija: Franc Rokavec Ljubljana: Zoran Janković Ljubno: Franjo Naraločnik Ljutomer: Olga Karba Log-Dragomer: Miran Stanovnik Loška dolina: Matjaž Antončič Loški Potok: Simon Debeljak Lovrenc na Pohorju: Marko Rakovnik Luče: Klavdij Strmčnik Lukovica: Olga Vrankar Majšperk: Sašo Kodrič Makole: Franc Majcen Markovci: Milan Gabrovec Medvode: Nejc Smole Metlika: Martina Legan Janžekovič Miklavž na Dravskem polju: Egon Repnik Miren-Kostanjevica: Mauricij Humar Mirna: Dušan Skerbiš Mirna Peč: Andrej Kastelic Mislinja: Bojan Borovnik Moravske Toplice: Alojz Glavač Mozirje: Ivan Suhoveršnik Muta: Angelca Mrak Naklo: Ivan Meglič Nazarje: Matej Pečovnik Novo mesto: Gregor Macedoni Odranci: Barbara Ferenčak Oplotnica: Matjaž Orter Ormož: Danijel Vrbnjak Osilnica: Alenka Kovač Pesnica: Gregor Žmak Pivka: Robert Smrdelj Podčetrtek: Peter Misja Podlehnik: Sebastian Toplak Podvelka: Miran Pušnik Poljčane: dr. Petra Vrhovnik Polzela: Jože Kužnik Postojna: Igor Marentič Prebold: Marko Repnik Preddvor: Rok Roblek Prevalje: Matija Tasič Ptuj: Nuška Gajšek Rače-Fram: Branko Ledinek Radeče: Tomaž Režun Radenci: Roman Leljak Radlje ob Dravi: Alan Bukovnik Radovljica: Ciril Globočnik Ravne na Koroškem: Tomaž Rožen Razkrižje: Stanko Ivanušič Rečica ob Savinji: Majda Potočnik Renče-Vogrsko: Tarik Žigon Ribnica: Samo Pogorelc Ribnica na Pohorju: Srečko Geč Rogaška Slatina: Branko Kidrič Rogatec: Martin Mikolič Ruše: Urška Repolusk Selnica ob Dravi: Vlasta Krmelj Semič: Polona Kambič Sevnica: Srečko Ocvirk Slovenj Gradec: Tilen Klugler Slovenska Bistrica: Ivan Žagar Slovenske Konjice: Darko Ratajc Sodražica: Blaž Milavec Solčava: Katarina Prelesnik Starše: Stanislav Greifoner Straža: Dušan Krštinc Sveta Ana: Martin Breznik Sveta Trojica v Slovenskih goricah: David Klobasa Sveti Andraž v Slovenskih goricah: Darja Vudler Berlak Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Peter Škrlec Sveti Tomaž: Mirko Cvetko Šalovci: Iztok Fartek Šempeter-Vrtojba: Milan Turk Šenčur: Ciril Kozjek Šentilj: Štefan Žvab Šentjernej: Jože Simončič Šentjur: mag. Marko Diaci Šentrupert: Tomaž Ramovš Škocjan: Jože Kapler Škofja Loka: Tine Radinja Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš Šmarješke Toplice: Marjan Hribar Šoštanj: Boris Goličnik Štore: Miran Jurkošek Tabor: Marko Semprimožnik Tišina: Franc Horvat Trbovlje: Zoran Poznič Trnovska vas: Alojz Benko Trzin: Peter Ložar Tržič: Peter Miklič Turnišče: Borut Horvat Velenje: Peter Dermol Velika Polana: Damijan Jaklin Videm: Brane Kolednik Vipava: Anton Lavrenčič Vitanje: Andraž Pogorevc Vodice: Aco Franc Šuštar Vojnik: Branko Petre Vransko: Nataša Juhart Vrhnika: Daniel Cukjati Vuzenica: Franjo Golob Zagorje ob Savi: Matjaž Švagan Zavrč: Slavko Pravdič Zreče: Boris Podvršnik Žalec: Janko Kos Železniki: Marko Gasser Žetale: Anton Butolen Žirovnica: Leopold Pogačar Žužemberk: Jože Papež