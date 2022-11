V Radencih na čelu ostaja Leljak, skupno znanih že prek 90 novih županov

V Sloveniji se je zaprlo 3245 volišč, na katerih so se volivci na osmih lokalnih volitvah v Sloveniji odločali o novih vodstvih občin. Volivci so župana in ostale občinske predstavnike - poleg 12 mestnih občinah - volili tudi v ostalih 200 slovenskih občinah. Ponekod so rezultati že odločeni, saj se za županski stolček poteguje le posamezni kandidat, ponekod pa je tekma bolj napeta. Kje pa je najbolj zanimivo?

Župani za izvolitev na funkcijo potrebujejo več kot 50 odstotkov oddanih glasov v občini. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov danes to ne bo uspelo, bo o županu odločal drugi krog, ki je predviden za četrtega decembra. Medtem pa je v 51 občinah novi župan že znan, saj se v njih za to mesto poteguje le po en kandidat. Tako je v občini Beltinci zmagal Marko Virag, v občini Benedikt Milan Repič, v občini Brezovica Metod Ropret, v občini Cankova Danilo Kacijan, v občini Cerkvenjak Marjan Žmavc, v občini Črešnovci Vera Markoja, v občini Dobje Franc Leskovšek, v občini Dobrepolje Janez Pavlin, v občini Dorbovnik Marjan Kardinar, v občini Dol pri Ljubljani Željko Savič, v občini Duplek kandidat Mitja Horvat, v občini Gorenja vas-Poljane kandidat Milan Čadež, v občini Gornji Grad Anton Špeh, v občini Horjul Janko Prebi, v občini Kozje Milenca Krajnc, v občini Križevci slavi Branko Slavinec, v občini Kungota Tamara Šnofl, v občini Kuzma Jožef Škalič, v občini Lenart Janez Kramberger, v občini Ljubno Franjo Naraločnik, v občini Log-Dragomer Miran Stanovnik, v občini Lovrenc pri Pohorju Marko Rakovnik, v občini Medvode Nejc Smole.

icon-expand V nekaterih občinah županski kandidati že slavijo. FOTO: Shutterstock

Župansko zmago imajo potrjeno tudi v občini Mirna, kjer slavi Dušan Skerbiš, v občini Mozirje Ivan Suhoveršnik, v občini Naklo Ivan Meglič, v občini Nazarje Matej Pečovnik, v občini Pesnica Gregor Žmak, v občini Pivka Robert Smrdelj, v občini Podčetrtek Peter Misja, v Podlehniku Sebasian Toplak, v Postojni Igor Marentič, v Preddvoru Rok Roblek, v Rače-Fram Branko Ledinek, v Radečah Tomaž Režun, v Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, v Razkrižju Stanko Ivanušič, v Ribnici Samo Pogorelc, v Selnici ob Dravi Vlasta Krmelj, v Semiču Polona Kambič, v mestni občini Slovenj Gradec Tilen Klugler, v Sodražici Blaž Milavec, v Solčavi Katarina Prelesnik, v občini Starše Stanislav Kreifoner, v Svetem Andražu v Slovenskih goricah Peter Škrlec, v Svetem Tomažu Mirko Cvetko, v Svetem Juriju v Slovenskih goricah Peter Škrlec, v Šmarju pri Jelšah Matija Čakš, v Taboru Marko Semprimožnik, v Zavrču Slavko Pravdič in v občini Želtale Anton Butolen. Tudi v nekaterih drugih občinah so zmagovalci že znani V Apačah župan ostaja Andrej Steyer, v Blokah Jože Doles, v Cerknici Marko Rupar, v Cirkulanah Antonija Žumbar, v Dobrni Martin Brecl, v Hajdini Stanislav Glažar, v Hrastniku Marko Funkl, v Ljubnem Olga Karba, v Lučah Klavdij Strmčnik, v Miklavžu na Dravskem polju Egon Repnik, v Osilnici Alenka Kovač, v Radencih Roman Leljak, v Radljah ob Dravi Alan Bukovnik, v Rečici ob Savinji Majda Potočnik, v Renče-Vogrskem Tarik Žigon, v Rogatcu Martin Mikolič, v Šentjuru Marko Diaci, v Slovenskih Konjicah Darko Ratajc, v občini Tržič Peter Miklič, v Zagorju ob Savi Matjaž Švagan.

icon-expand Roman Leljak je protikandidata Tonija Žitka premagal z 55,6-odstotki glasov. FOTO: Preverjeno

V Borovnici Peter Črnilogar, v Hodošu Denis Tamaško, v Ivančni Gorici Dušan Strnad, v Izoli Milan Bogatič, v Jurincih Robert Horvat, v Kobiljah Darko Horvat, v občini Dobrova-Polhov Gradec Jurij Dolinar, v Križevcih Branko Slavinec, v Loški Dolini Matjaž Antončič, v Loškem potoku Barbara Levstik Šega, v Lučah Klavdij Strmčnik, v Makolah Franc Majcen, v Mutah Anelca Mrak, v Odrancih Barbara Ferenčak, v Osilnici Alenka Kovač, v Radljah ob Dravi Alan Bukovnik, v Rečici ob Savinji Majda Potočnik, v Rogatcu Martin Mikolič, v Šalovbcih Iztok Fartek, v Škocjanu Jože Kapler, v Videmu Brane Kolednik, v Vitanju Andraž Pogorevec, v Vuzenici Franjo Golob, v Žužemberku Jože Papež. Na Jesenicah v drugi krog Peter Bohinec in dosedanji župan Blaž Račič Na Jesenicah se bosta za županski stolček v drugem krogu volitev potegovala dosedanji župan Blaž Račič in Peter Bohinec. Račič, ki je danes dobil 27,3 odstotka glasov, je znova kandidiral s podpisi volivcev, njegov tekmec pa bo predsednik jeseniškega hokejskega kluba Peter Bohinec (SD), ki je prejel 22,6 odstotka. Poleg Račiča, ki se je na volitve podal s svojo listo kandidatov za občinski svet, poimenovano Županova lista za naše Jesenice, in najbližjega zasledovalca Bohinca (SD) so se v letošnjo volilno igro podali še Andrej Vastl (SDS), Sabina Mulalić (Gibanje Svoboda) in nestrankarska kandidatka Eva Mlakar. Drugje s preštevanjem glasov še niso končali. Skupno število volilnih upravičencev, ki so danes lahko odšli na volišča, je bilo sicer nekaj manj kot 1, 7 milijona. Volilna udeležba je bila 39,1-odstotna. Najvišja udeležba je bila do 16. ure v občini Hodoš, kjer je na volišča odšlo že 65,64 odstotka volivcev, najnižja pa v Horjulu, kjer jih je glas oddalo 17,02 odstotka.

icon-expand Metod Ropret v tekmi za brezoviški županski stolček ni imel protikandidata. FOTO: Luka Kotnik

Na volišču so volivci prejeli najmanj dve glasovnici - za volitve župana in člane občinskega sveta. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele pa potekajo tudi volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti, zato so volivci v teh občinah dobili še glasovnico za te volitve. Podatki se bodo osveževali predvidoma do 23. ure oziroma preštetja vseh glasov v vseh občinah. Najbolj pestro je bilo v zadnjih dneh v Občini Radenci V Radencih je v prejšnjih dneh prišlo do precejšnega nasprotovanja med županskimi kandidati. V Gibanju Svoboda so trenutnega župana in tudi županskega kandidata Romana Leljaka obtožili kršitve volilne zakonodaje. Na predčasnih volitvah je Leljak vzel nežigosano glasovnico, jo obkrožil, objavil in pozneje raztrgal. Občinska volilna komisija v Radencih je ugovor zavrnila - očitane nepravilnosti po mnenju komisije niso vplivale na volilni izid. Leljak je očitke v četrtek zanikal in dejal, da gre za njegovo diskvalifikacijo kot protikandidata kandidatu Gibanju Svoboda.

Župan Leljak pa je pred nekaj dnevi poskrbel še za en nenavaden dogodek. Poklical je na številko 112 in si izmislil, da v radenskem parku gori objekt. Odzvala so se vsa prostovoljska gasilska društva, ko so prišla na kraj, pa je bilo jasno, da požara ni. Leljak pa je ob pojasnjevanju dogodka dejal, da je želel "le preveriti odzivnost gasilcev". Gasilci njegove poteze niso razumeli, označili so jo za "unikum". V kateri slovenski občini je bilo najbolj napeto na zadnjih lokalnih volitvah? Na lokalnih volitvah 2018 je bilo najbolj napeto v Občini Šmarješke Toplice, kjer je kandidat Marjan Hribar protikandidatko Bernardko Krnc premagal za le dva glasova. Njegova zmaga je bila sicer potrjena šele po pritožbah kandidatov, saj so županske volitve v Šmarjeških Toplicah po drugem krogu kazale na neodločen izid med Hribarjem in Krnčevo, kar bi zahtevalo žreb župana. Ker sta kandidata na delo volilnih odborov nato vložila ugovore, se je volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti odločila za ponovitev volitev na volišču Bela Cerkev, v vnovičnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča pa odločila, da ponovitve županskih volitev v Beli Cerkvi ne bo. Po presoji komisije je tako Hribar v drugem krogu volitev zmagal s 1017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala 1015 glasov.