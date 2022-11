V Slovenj Gradcu zmaga Tilena Kluglerja zagotovljena

Tilen Klugler , ki ga predlagajo Metka Černjak Golež in skupina volivcev. Ne glede na to se je Klugler, ki je kandidiral s podpisi volivcev, v predvolilni kampanji podal med ljudi, tudi s svojo listo. Prepričan je, da bodo z ekipo poskrbeli za še en dober, razvojno naravnan mandat. Klugler Mestno občino Slovenj Gradec vodi od leta 2018, ko je v drugem krogu slavil proti dotedanjemu županu Andreju Času. V zadnjih štirih letih je danes 46-letni Klugler uspešno zaključil nekatere že prej zastavljene projekte, med drugim gradnjo bazenskega kompleksa in bloka neprofitnih stanovanj

V Krškem pa šest kandidatov z volilno udeležbo 32,83 odstotkov:

Iztok Starc iz Slovenske ljudske stranke, rezultate pričakuje na posestvu Albiana v Nemški vasi.

Janja Starc, ki jo predlagajo Dušan Arh in skupina volivcev, izide volitev pa pričakuje v prostorih krške obrtne zbornice.

Jože Olovec iz Slovenske demokratske strane. V volilnem štabu Olovca ni še nikogar.

Aleš Zorko iz Gibanja Svoboda,

Janez Kerin, ki ga predlaga Marta Levičar Magiera ter skupina volivcev Liste Modra smer,

in Dušan Šiško, ki ga predlagajo Dejan Stanič in skupina volivcev Lista Dušana Šiška - energično za Krško. V štabu nekdanjega poslanca SNS, krškega svetnika je sicer še precej mirno, glavnino njegovih pristašev pa še pričakujejo.

V Krškem so kandidati precej izenačeni, dosedanji župan Miran Stanko pa tokrat ni kandidiral. V volilnih štabih šestih županskih kandidatov v Mestni občini Krško je po zaprtju volišču napeto in v pričakovanju uvrstitev v drugi volilni krog. Izide volitev čakajo v gostinskih lokalih v Krškem, v Leskovcu in Nemški vasi. Županske kandidate pričakujejo okoli 20. ure ali še kasneje, v nekaterih lokalih pa že pripravljajo hrano in pijačo.

V Novem mestu bo bitka le med dvema kandidatoma, volilna udeležba je trenutno 28,88 odstotkov:

Srečko Vovko iz stranke Socialni demokrati,

in Gregor Macedoni, ki ga predlagajo Boštjan Grobler in skupina volivcev. Poznavalci so precej enotni in zmago pripisujejo aktualnemu županu Macedoniju. Slednji je dejal, da je kampanja bila mirna ter "v senci drugih volitev". Pričakuje pa, da bo nadaljeval vodenje občine.