V soočenju kandidatov iz Celja od osebnih zamer do zadolženosti občine

Samo devet županov ima v Sloveniji daljši staž, kot ga ima župan knežjega mesta Bojan Šrot, ki je na čelu Celja že 24 let in je na zadnjih županskih volitvah vedno zmagovalec že v prvem krogu. Njegovi protikandidati menijo, da je čas, da se na vrhu celjske občine, ki ima 49.000 prebivalcev, mesto Celje pa je v zavesti Slovencev predvsem zaradi celjskih grofov, najvplivnejše vladarske dinastije na Slovenskem, zgodijo spremembe. Glavni problemi v mestni občini pa so: mrtvo mestno jedro, izseljevanje mladih, onesnaženo okolje, neprofesionalno opravljanje županske funkcije in nesprejetje občinskega prostorskega načrta, kar zavira razvoj mesta.

V večerni oddaji so gostje bili kandidati za župana Celja: neodvisni Matija Kovač, kandidat Gibanja Svoboda Uroš Lesjak, aktualni celjski župan Bojan Šrot, kandidat Liste za Celje Sandi Sendelbah in kandidat SD Primož Brvar. Pogovor je najprej stekel o tem, ali bi moral župan svojo funkcijo opravljati profesionalno ali neprofesionalno. Lesjak meni, da si Celje zasluži župana, ki svoj čas namenja občanom in občankam, projektom in da je to mogoče le skozi noto poklicnega župana. Šrot od leta 2006 opravlja funkcijo nepoklicno, ampak pravi, da namenja ves svoj čas in zelo veliko energije, volje, želje, znanja za opravljanje županske funkcije. "Ali je to preveč ali premalo, ne bodo odgovorili kandidati, ampak volivci in volivke," pojasni Šrot. Lesjak ni odlašal z repliko, pojasnil je, da gre za "slab zgled, ker če nisi poklicni župan, imaš bonitete pri izkazovanju svojega premoženja, dohodkov." "Kako naj kandidat Šrot živi od 1200 evrov dohodkov, kar jih prinese opravljanje funkcije?" se je spraševal Lesjak. Šrot je dejal, da že 26 let poroča o svojih premoženjskih zadevah raznim državnim institucijam.

icon-expand Soočenje kandidatov za župana Celja. FOTO: 24 UR ZVEČER

Sendelbah je bil prepričan, da gre za "netransparentnost med opravljanjem nepoklicne županske funkcije". Pojasnil je, da se v pisarni kandidata dogajajo tudi druge zgodbe, npr. razni zbori političnih deležnikov. Soočenje je tukaj zavzelo bolj osebno noto, saj je Šrot povedal, da je bil Sendelbah njegov sodelavec in da oba dobro vesta, "kdo je koliko časa preživel na občini". Beseda je prešla na Kovača, ki je dejal, da vsi Celjani dobro poznajo delo Šrota in da gre za norčevanje iz volivcev, da poleg župana opravlja še drugo poslovno dejavnost. Šrot seveda ni ostal dolžen, pojasnil je, da bi bilo neprimerno, da bi on kot odvetnik zastopal enega občana proti drugemu, in da bistveno premalo časa nameni odvetniški dejavnosti. "Gre tudi za to, da nisem eksistenčno odvisen od politične funkcije. Spoštujem vse predpise, izogibam se sumu konflikta interesov, pretežen del mojega odvetniškega dela je omejen na gospodarsko pravo," je pojasnil. Brvar je dejal, da bo svoje delo v prihodnosti opravljal profesionalno in poklicno in da je tukaj ključno, da se ne pogovarjajo o tem, ali župan opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno, temveč profesionalno. Soočenje je zatem prešlo na nekoliko bolj ostre teme, npr. na zadolževanje občine Celje. Lesjak pravi, da je občina slaba pri pridobivanju evropskih sredstev, dobra pa pri zadolževanju in da je ta modus operandi potrebno spremeniti.

S tem se je strinjal tudi Kovač, ki je rekel, da je zadolženost toliko zrasla, da si občina zapira okno za naslednjo perspektivo. Brez zadolžitve ne bi šlo pri dolgu družbe Nepremičnine Celje, ki ima v lasti 2000 najemnih stanovanj, je povedal Brvar. "20 let se v Celju ni gradilo, zdaj pa je nastal velik razkorak med prosilci za stanovanja. Do zdaj je Šrot zmagoval, ampak veseli smo tega trenda, ki se dogaja v zadnjih let, da ta njegov odstotek pada. Celje potrebuje spremembo," je dejal Sendelbah. Šrot in Sendelbah sta znova začela z očitno osebnimi zamerami, Šrot je povedal, da je Sendelbah polovico svojega delovnega časa preživel kje drugje kot na občini ter da ni premaknil niti enega papirja. To je ustavil Kovač, ki je poudaril, da se je iz mesta izselilo 1800 ljudi v zadnjih štirih letih ter da ima občina med nižjimi povprečnimi bruto plačami. "Postali smo neatraktivni za mlado populacijo. Moramo se lotiti tega takoj in ne na način, da pogrevamo stare zadeve," je dodal. Lesjak je poudaril, da mora občina poskrbeti za celoten ekosistem ter za vse funkcije, ki pripeljejo nove investitorje, OPN, razne investicije, potem ne bo takih težav, če se občina zadolži, saj se bo denar vrnil. "O razvoju govorimo takrat, kadar stanje zapustimo v boljšem, kot smo ga prejeli. Celje je zaspalo, mladi se odseljujejo. Čas je, da se garnitura zamenja, in čas je konec poti g. Šrota."

Oglasil se je tudi Brvar ter pojasnil, da si predvsem želi, da bodo ustvarjali delovna mesta, ki bodo imela visoko dodano vrednost. Kovač je bil mnenja, da je potrebno ustanoviti vsaj 50 srednje velikih podjetij, kar je Šrot takoj označil za znanstveno fantastiko. Šrot se je spraševal, od kje sploh podatek, da se je 1800 ljudi odselilo, in dodal, da je populacija povsem stabilna. Sendelbah pa si želi več priložnosti za izobraževanje mladih. Menil je, da je Celje daleč od univerzitetnega mesta, kar je škoda, ker je to generator, ki bi privabil mlade. Še enkrat se je obregnil ob trenutnega župana s tem, da je "demokracija za aktualno koalicijo v Celju do tiste točke, ko se z njimi strinjaš, ko se pa ne strinjaš, si nezaželen."

