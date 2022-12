Bodo zaradi glasu razlike zahtevali ponovno štetje? Borko že čestital Jelovici

Po drugem krogu lokalnih volitev so slavili še preostali novoizvoljeni župani, toda ponekod so bili izidi zelo tesni. V občini Središče ob Dravi je zmagovalca od poraženca ločil le en glas. Ob tem se je oglasil tudi prvak SDS Janez Janša, ki je zapisal, da je šlo za en glas v škodo njihovemu kandidatu in da bi veljalo glasove šteti še enkrat. Toda aktualni župan Jurij Borko je protikandidatu Toniju Jelovici že čestital, na vprašanje, če bo zahteval ponovno štetje pa je dejal: "Verjetno ne. Tako je, kot je".

icon-expand Jurij Borko in Toni Jelovica FOTO: 24ur.com

Toni Jelovica (Mihaela Vesenjak in skupina volivcev) je glede na delne neuradne izide prejel 578 glasov, njegov protikandidat Jurij Borko (Roman Medik in skupina volivcev) pa 577. Nekdanji premier in predsednik stranke SDS Janez Janša je tako menil, da bi morali glasovnice prešteti še enkrat. "V Središču ob Dravi je razlika en glas v škodo našega kandidata – veljalo bi šteti še enkrat," je zapisal. "Po trenutnih neuradnih izidih gre res samo za en glas. Sicer je sinoči občinska volilna komisija dvakrat štela glasove in rezultat je ostal enak," je medtem za naš portal povedal Borko. Izide bi sicer lahko spremenili glasovi, ki so prispeli po pošti, a kot kaže niso pretehtali na drugo stran. Borko je pojasnil, da so prek pošte prispele še štiri glasovnice iz doma starejših, a da sta bila dva glasova namenjena njemu, dva pa protikandidatu Jelovici, kar pomeni, da je končni izid ostal nespremenjen.

Jelovica je dobil 50,04 odstotka, Borko pa 49,96 odstotka glasov.

Občinska volilna komisija bo končne uradne rezultate objavila jutri. "Ali bomo zahtevali ponovno štetje ne morem reči, verjetno ne," je dejal Borko, tokrat neodvisni kandidat, ki je v preteklosti kandidiral s podporo SDS, in ponovil, da so glasove že prešteli dvakrat. "Tako je, kot je," pripomnil. Glasovnice je oddalo 1161 občanov, od tega je bilo 6 neveljavnih. Predsednica občinske volilne komisije Klavdija Kreč je pojasnila, da danes še teče rok za ugovor. Komisija se bo sicer znova sestala v torek in, če ne bo pritožb, podala končno poročilo, je še dodala. Borko je dejal, da je bila sicer ena od glasovnic po njegovem mnenju nekoliko vprašljiva, a to lahko rešuje zgolj z morebitno pritožbo na upravnem sodišču, o čemer pa za zdaj še ni sprejel odločitve. "Iskrene čestitke mojemu protikandidatu Toniju" Prav tako sta nam kandidata zaupala, da sta se po razglasitvi delnih izidov že sestala. Kot pravi Borko, je Jelovici že čestital. "Sem obiskal njegov štab, sva se malo pogovorila," je dejal. Čestitko je javno objavil tudi na svojem profilu na družbenem omrežju. "Iskrene čestitke mojemu protikandidatu Toniju in uspešno delo v občini želim," je zapisal. "Prišel mi je čestitat, govorila pa sva o proračunu, o tem kako so naravnane investicije, o takih stvareh," je dejal Jelovica, ki pa je z rezultatom, čeprav je pretehtal le en glas, zadovoljen. "Že v prvem krogu sem dobil veliko podporo, pač en glas je prevagal, kaj naj rečem, zadovoljen sem," je povedal. Zmago je pripisal svojemu volilnemu programu, občani pa so se očitno odločili za spremembe. "Moj program gre v smeri zagona industrijske cone in novih delovnih mest, tako skušamo ustaviti odseljevanje mladih," je še dodal. Jelovica za malenkost vodil že v prvem krogu V prvem krogu je sicer Jelovica dobil slabih 40 glasov več. "Že po prvem krogu, ko smo bili štirje kandidati se je videlo, da sva zelo blizu," je povedal Borko, a dodal, da so volivci zdaj "pač tako odločili". V prvem krogu je Jelovica prepričal 42,65 odstotka volivk in volivcev in aktualni župan Borko, pa je zbral 39,13 odstotka glasov.

icon-expand Središče ob Dravi - prvi krog lokalnih volitev 2022 FOTO: DVK

V prvem krogu volitev sta preostala protikandidata skupaj zbrala 18,22 odstotka glasov.

V Pomurju v drugem krogu županskih volitev več tesnih izidov V Pomurju so volivci v nedeljo izbrali župane v šestih občinah, v sedmi pa županjo. V večini občin so bili izidi precej tesni, tudi v Lendavi, kjer se vrača nekdanji župan in sedanji poslanec Janez Magyar (SDS), ter v Gornji Radgoni, kjer so prvič dobili županjo, Urško Mauko Tuš (skupina volivcev). Ponekod je šlo le za nekaj deset glasov. Medtem ko je bila zmaga Darka Anželja (SD) v Murski Soboti očitna, zbral je slabih 65 odstotkov glasov, sta se v Lendavi ob štetju glasov precej časa v vodstvu izmenjavala Magyar in sedanji podžupan Ivan Koncut (SD). Na koncu je slavil Magyar z dobrimi 55 odstotki glasov. Po razglasitvi rezultatov je povedal, da občanov ne bo razočaral, vrnitve na župansko mesto je bil vesel, zmago pa posvetil vsem, ki so mu pri tem pomagali. Obljubil je, da bo župan vseh, tudi tistih, ki ga niso volili. Prepričan je, da bo v občinskem svetu uspel sestaviti večino. Napovedal je, da se bo najprej lotil priprave proračuna za prihodnje leto, ki ga v Lendavi še nimajo, in da bo skupaj z občinsko upravo vanj vključil tudi vsebine, ki jih je obljubil med kampanjo. Magyar verjame, da bodo svetniki predlog proračuna v prvo branje dobili še letos. Protikandidat Ivan Koncut je bil sicer zadovoljen, ker so v drugem krogu izboljšali rezultat, razočaran pa, ker ni zmagal. Odločil se je za popoln umik iz politike, tudi zato, ker so po njegovih besedah z nasprotne strani prihajala podtikanja in žalitve. Je pa Magyarju v novem mandatu zaželel srečo. Volilna udeležba je bila nekaj manj kot 41-odstotna. Magyar je prvem krogu zbral slabih 49 odstotkov glasov.

V Gornji Radgoni se je za župansko mesto potegovalo pet kandidatov, v drugem krogu tudi tam razlika ni bila velika. Mauko Tuš je zbrala slabih 52 odstotkov glasov in premagala Davida Roškarja, ki ga je podprl prejšnji župan Stanislav Rojko s skupino volivcev. Mauko Tuš je v predvolilni kampanji kot skupni izziv zaradi visoke zadolženosti občine postavljala v ospredje črpanje državnih in evropskih sredstev, spodbujanje turizma in ureditev avtobusne postaje. Po objavi rezultatov je povedala, da so ljudje v programu njene liste prepoznali, da govorijo iskreno in da bodo njihovi predlogi upoštevani. Roškar je med prednostne naloge uvrstil ureditev industrijske cone in nadgradnjo vodovodnega omrežja, 100-odstotno občinsko lastništvo doma za starejše z dograditvijo oddelka za demenco in gradnjo cest v odročnih krajih ter ureditev pri avtobusni postaji.